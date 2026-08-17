Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

सावन का तीसरा सोमवार: बदायूं के प्रसिद्ध शिवालयों में उमड़ा जनसैलाब, कांवड़ियों ने गंगाजल से किया जलाभिषेक

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 02:12 PM (IST)

सावन के तीसरे सोमवार पर बदायूं के सभी शिवालयों में शिवभक्तों और कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते श्रद्धालु

मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, बदायूं। सावन के तीसरे सोमवार पर बदायूं के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन, जलाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की।

जिले भर के छोटे-बड़े मंदिरों में तड़के से ही भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। मुख्य रूप से शहर के प्रसिद्ध बिरुआबाड़ी मंदिर, हरप्रसाद मंदिर, सिद्धपीठ सर्वेश्वर श्री साईं मंदिर और सहस्रधाम गौरी शंकर देवालय में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं।

दूर-दराज से आए कांवड़ियों ने गंगाजल लाकर पूरे विधि-विधान के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसरों में निरंतर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंजते रहे, जिससे पूरा माहौल शिवमय हो गया।

भक्तों ने भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, दूध और फूल अर्पित कर अपनी मनौतियां मांगीं। सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए मंदिर कमेटियों व स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम भी किए गए थे।

यह भी पढ़ें- बदायूं में गोवंश के नाम पर बड़ा खेल: 67 गोशालाएं बंद, फिर भी कागजों पर पल रहीं गायें और उठ रहा बजट