Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं के भवानीपुर खैरू में खुलेगी नई पुलिस चौकी, शासन को भेजा गया प्रस्ताव

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर खैरू गांव के पास एक नई पुलिस चौकी खोली जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। फैजगंज बे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। सहसवान कोतवाली क्षेत्र में भवानीपुर खैरू गांव के नजदीक एक नई पुलिस चौकी खोली जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। इसके अलावा फैजगंज बेहटा थाने की आसफपुर चौकी का विस्तार कराया जा रहा है। अब इसे रिपोटिंग चौकी बनाया जाएगा, जिससे आसपास के ग्रामीणों को ज्यादा लाभ मिलेगा। फिर उन्हें थाने तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी सुनवाई चौकी पर ही हो सकेगी। वह आराम से प्राथमिकी भी दर्ज करा सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फैजगंज बेहटा थाने की आसफपुर चौकी का होगा विस्तार, बनेगी रिपोटिंग चौकी


    सहसवान कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर खैरू गांव में नई पुलिस चौकी बनने से आसपास के करीब 10-15 गांव के लोगों को काफी राहत मिलेगी। उसके आसपास कोई पुलिस चौकी नहीं है। इससे लोगों को सहसवान कोतवाली तक दौड़ लगानी पड़ती है और जब कोई घटना सामने आती है तो कोतवाली से ही पुलिस बल को भेजा जाता है। यहां के लोग लंबे समय से एक पुलिस चौकी खोलने की मांग कर रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग की ओर से भवानीपुर खैरू गांव में एक पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया है।

    10-15 गांव के लोगों को काफी राहत मिलेगी

    इसी गांव के नजदीक भवानीपुर खल्ली गांव भी है। इससे दोनों गांव के अलावा आसपास के करीब 10-15 गांव के लोगों को काफी राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। जैसे ही प्रस्ताव पास होता है कि यहां पुलिस चौकी का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। इससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ जाएगी।

    फैजगंज बेहटा थाने की आसफपुर चौकी का भी विस्तार कराया जा रहा है। इसे रिपोटिंग चौकी बनाई जा रही है, जिससे यहां प्राथमिकी भी दर्ज कर ली जाएगी। इसके अलावा कछला चौकी को थाना बनाने का प्रयास चल रहा है। इसका प्रस्ताव भी करीब दो साल बनाकर भेजा जा चुका है। जो शासन में लंबित है।


    जिले में बन रहीं हैं दो थानों की बिल्डिंगें

    इस समय जिले में दो थानों की बिल्डिंगों का निर्माण तेजी से चल रहा है। शहर के मुहल्ला चित्रांश नगर में साइबर क्राइम थाना और महिला थाने की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। दोनों थानों की बिल्डिंगें नजदीक में होंगी। पहले यहां पुलिस की फायरिंग रेंज हुआ करती थी लेकिन अब यहां महिला थाना और साइबर क्राइम थाने की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। एसएसपी कार्यालय में एसएसपी के कक्ष का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। अगले महीने से इसकी शुरूआत हो सकती है।

    सहसवान कोतवाली क्षेत्र में भवानीपुर खैरू गांव के नजदीक एक नई पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया है। उसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है और फैजगंज बेहटा थाने की आसफपुर चौकी को रिपोटिंग चौकी बनाया जा रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा।- डॉ. बृजेश कुमार सिंह, एसएसपी