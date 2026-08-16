दारोगा की कार्यशैली पर उठे सवाल! भीम आर्मी पदाधिकारी से अभद्रता के बाद थाने पर रातभर धरना

संवाद सूत्र, ओरछी (बदायूं)। फैजगंज बेहट कस्बे में शुक्रवार रात कस्बे में पुलिस की दबिश के बाद बवाल मच गया। जुए-सट्टे की सूचना पर पहुंची पुलिस कई लोगों को उठाकर थाने ले आई। आरोप है कि पूछने पर भीम आर्मी के पदाधिकारी से दारोगा ने अभद्रता की। इसी से नाराज लोगों ने रातभर थाने के गेट पर धरना दिया।

कस्बा फैजगंज बेहटा के लोगों के मुताबिक शुक्रवार रात 9:30 बजे दारोगा प्रतीक चौधरी कुछ सिपाहियों के साथ कस्बे में पहुंचे। आरोप है कि अजीब बात ये रही कि दारोगा हल्का नंबर तीन के हैं और दबिश देने हल्का नंबर एक में आ गए। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया।

रात 10 बजे भीम आर्मी के मंडल संगठन सचिव अनमोल सागर थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो दोषी है उन्हें जेल भेजो और जो बेगुनाह है उन्हें छोड़ो। उन्होंने विशेषकर एक युवक को छोड़ने की शिफारिश भी की। इसी बात पर दारोगा से उनकी कहासुनी हो गई और अभद्रता का आरोप लगा। इसके बाद गुस्साए लोगों ने फैजगंज बेहटा थाने के गेट पर धरना शुरू कर दिया।

नारे बाजी हुई और दारोगा को हटाने की मांग की गई। धरना शनिवार दोपहर तक चला। मामला बढ़ता देख सीओ बिसौली अंशुमान श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा थाने पहुंचे। उन्होंने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि दारोगा को यहां से हटाया जाएगा। इसके बाद धरना खत्म हुआ।

जुआ खेलने के आरोप में पांच पर प्राथमिकी भीम आर्मी के पदाधिकारी जिन लोगों को छुड़ाने पहुंचे, पुलिस ने उनके खिलाफ जुआ खेलने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है और दावा किया है कि मौके से ताश के पत्ते व नकदी भी बरामद हुई है।

पुलिस के मुताबिक, सूचना के आधार पर वार्ड नंबर छह में हाईवे किनारे दबिश दी गई। पुलिस ने वहां से सोल्टी सागर, कमल सिंह, गुड्डू बबलू और रिंकू को गिरफ्तार किया। उनकी जेबों से पुलिस ने 900 रुपये और फड़ से 11,500 रुपये, 52 ताश के पत्ते बरामद किए। इससे सबके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।