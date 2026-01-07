Language
    निकाह से पहले प्रेमी संग फरार हुई युवती, घर से लाखों के जेवर और नकदी भी ले गई

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:39 PM (IST)

    बिनावर थाना क्षेत्र में एक युवती अपने निकाह से पहले प्रेमी संग घर से फरार हो गई। वह अपने साथ दो लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर भी ले गई। युवती के पित ...और पढ़ें

    संवादसूत्र, जागरण, सिलहरी। बिनावर थाना क्षेत्र में एक युवती अपने निकाह से पहले घर का सारा माल जेवर समेटकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब तक स्वजन को इसका पता चला, तब तक वह काफी दूर जा चुकी थी। उसके पिता ने हिंदू युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और उसका यह भी कहना है कि दोनों का काफी समय से प्रेम प्रसं भी चल रहा था। उसने कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन उसकी बेटी नहीं मानी। अब पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है।

    स्वजन ने कादरचौक इलाके में तय कर दिया था रिश्ता, खरीदारी कर रहा था परिवार

    19 वर्षीय युवती बिनावर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उसके पिता का कहना है कि उसने अपनी बेटी का निकाह कादरचौक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से तय कर दिया था। अगले माह सात फरवरी को उसकी बरात आने वाली थी। परिवार में उसके निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। घर में कुछ खरीदारी चल रही थी और रिश्तेदारों को दावत बांटी जा रही थी। इसी दौरान उसकी बेटी घर से दो लाख रुपये और सोने चांदी के जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई।

    युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग

    उसने बताया कि उसकी बेटी का थाना क्षेत्र के ही एक हिंदू युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह एक-दूसरे से लगातार बात कर रहे थे। उसने कई बार अपनी बेटी को समझाने का प्रयास किया था लेकिन उसकी बेटी नहीं मानी और मौका देखकर घर से भाग गई। अब उसने हिंदू युवक रामजीत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    एसओ राजेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले में तहरीर के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल दोनों की तलाश कराई जा रही है। इसमें लड़की के बयानों के आधार पर कार्रवाई होगी।