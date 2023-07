Tomato Price Hike: हाय रे महंगाई! यूपी में 160 से 180 रुपये किलो बिक रहा टमाटर; दशहरी मचा रहा धमाल

Tomato Price Hike इन दिनों जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। टमाटर की बात करें तो 160 से लेकर 180 रुपये किलो तक बिक रहा है। कारण यह है कि बारिश में लोकल टमाटर की फसल खराब हो गई है। बाहर से आने वाले टमाटर की अपेक्षित आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। शहर से लेकर गांव तक में टमाटर महंगा बिक रहा है।

हाय रे महंगाई! यूपी में 160 से 180 रुपये किलो बिक रहा टमाटर; दशहरी मचा रहा धमाल

Your browser does not support the audio element.

बदायूं, जागरण संवाददाता। इन दिनों फल और सब्जी के बढ़ते दा, म आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। घर की रसोई में अब सब्जी की कटौती होने लगी है। फल और सब्जियां हर घर की जरूरत हैं। हर सब्जियों में प्रयुक्त होने वाला टमाटर के इन दिनों तेवर चढ़े हुए हैं। जबकि फलों का राजा आम धमाल मचा रहा है। यह आम आदमी की पहुंच में है। टमाटर के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। टमाटर के दाम में आया उछाल हर किसी को परेशान कर रहा है। टमाटर की बढ़ी कीमतों की चर्चा तो दो सप्ताह से हो रही है। टमाटर के दाम बढ़ने से लोगों की रसोई में टमाटर की खपत कम हो गई है। बारिश के कारण टमाटर के दाम बढ़े हम टमाटर की बात करें तो 160 से लेकर 180 रुपये किलो तक बिक रहा है। कारण यह है कि बारिश में लोकल टमाटर की फसल खराब हो गई है। बाहर से आने वाले टमाटर की अपेक्षित आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। शहर से लेकर गांव तक में टमाटर महंगा बिक रहा है। आम के दाम में आई गिरावट इन दिनों दशहरी आम चर्चा में बना हुआ है। फल व्यापारियों के अनुसार बदायूं में आम लखनऊ से नहीं आ रहा है। बिजनौर और मुजफ्फरनगर से आम की आपूर्ति यहां की मंडियों में हो रही है। थोक में दशहरी आम 20 से 30 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि फुटकर में 25 से 50 रुपये किलो तक बिक जा रहा है। लंगड़ा आम की कीमत थोक में 30 से 35 रुपये है, लेकिन बाजार में 40 से 50 रुपये किलो बिक रहा है। चौसा आम की आपूर्ति अभी नहीं मिल रही है। मद्रास से आने वाला लाल परी, तोतापरी आम इन दिनों बाजार से गायब है। लखनऊ के आम की नहीं हो रही आपूर्ति फल व्यापारियों का कहना है कि इस प्रजाति के आम दशहरी का सीजन खत्म होने के बाद आते हैं। बता दें कि लखनऊ के आसपास भी आम का बड़ा बाजार है, लेकिन जिले में लखनऊ के आम की आपूर्ति नहीं हो रही है। आम अब खत्म होने की कगार पर है।

Edited By: Swati Singh