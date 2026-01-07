बदायूं पॉक्सो एक्ट: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी रंजीत को 20 साल की कठोर कारावास

जागरण संवाददाता, बदायूं। किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाई सजा, 40 हजार रुपये जुर्माना भी डाला अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो जुलाई 2019 को थाना बिसौली में वादी मुकदमा ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी शाम साढ़े छह बजे खेत पर घास काटने गई थी। वहां पहले से घात लगाए बैठे गांव के रंजीत ने उनकी बेटी को बदनियती से उनकी बेटी को पकड़ लिया और उसके साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया।

इस पर बेटी ने शोर मचाया तो उसे सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। जिन्हें देख रंजीत भाग गया। जब बेटी ने घर आकर मामले की जानकारी दी तो वह शिकायत करने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में रंजीत के छोटे भाई वालेश, हरवंश व अवनीश ने घेर लिया और उन्हें पीटा।

जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का दिया आदेश पीड़ित ने थाने पहुंच कर मामला दर्ज करने की गुहार लगाई। पुलिस ने प्राथमिकी छेड़छाड़ में दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कराए, जिसमें उसने बताया कि जब वह घास काट रही थी तब वहां पर रंजीत और सोनू आ गये। रंजीत ने उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया, जबकि सोनू वहीं खड़ा देखता रहा। न्यायालय में रंजीत पर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।