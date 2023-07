बदायूं में आकाशीय बिजली का कहर, स्कूल छात्रा समेत तीन की मौत

बंदायू के उसहैत में आकाशीय बिजली गिरने से तीन की मौत हो गई। मुगरिया नगला में दो युवकों बबलू पुत्र रामवीर सिंह यादव उम्र 22 वर्ष और राजीव यादव पुत्र जागन उम्र 25 वर्ष बिजली की चपेट में आ गए। वहीं ग्राम नगासी में अंशिका पुत्री राजपाल जूनियर हाई स्कूल मौजमपुर में कक्षा 6 की छात्र थी स्कूल से वापस घर लौटते समय आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई।

बदायूं: आकाशीय बिजली गिरने से तीन की मौत

जागरण संवाददााता, बदायूं : उसहैत क्षेत्र के गांव मुगरिया नगला निवासी रामवीर का पुत्र बबलू और जारन का पुत्र राजीव दोनों बाइक लेकर सुबह बाजार करने उसहैत गए थे। वहां बारिश होने लगी तो दोनों काफी देर तक वहीं रुके रहे। जब बारिश हल्की हुई तो वह गांव के के लिए निकल पड़े। जब वह दोनों गांव से कुछ दूरी पर गांव दुर्जन नगला के पास थे कि तभी तेज बारिश के साथ अचानक आकाशीय बिजली गिरी। जो बबलू और राजीव के ऊपर गिरी। जिससे दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई। वहीं उसहैत के ही गांव नगासी निवासी राजपाल की पुत्री स्कूल से लौट रही थी। उसी समय उस पर भी आकाशीय बिजली गिरी, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई।

Edited By: Nitesh Srivastava