बदायूं: जिला जेल में बंद धोखाधड़ी के आरोपी की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में मौत

जागरण संवाददाता, बदायूं। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव बिलहत निवासी इकरार अहमद की रविवार रात मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। इकरार अहमद करीब दो माह से धोखाधड़ी के मामले में जिला जेल में बंद था। इसी मामले में उसका बेटा इस्लाम और इस्पाक भी जेल में बंद हैं। स्वजन उनकी जमानत कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जमानत नहीं हो सकी।

अचानक शनिवार को बिगड़ी थी तबीयत जेल प्रशासन के अनुसार शनिवार को जिला जेल में इकरार अहमद की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जेल स्टाफ उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्वजन रोते-बिलखते मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उसे सांस लेने में तकलीफ बताई गई थी। अब पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण पता चल सकेगा।