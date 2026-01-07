बदायूं हिस्ट्रीशीटर राजाराम हत्याकांड: फील्ड ऑफिसर का अपहरण, पीआरडी जवान की लूटी थी बंदूक

संवाद सूत्र, जागरण, उसहैत (बदायूं)। उसहैत थाना क्षेत्र में सोमवार रात जिस हिस्ट्रीशीटर राजाराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो भी काफी शातिर था। उसके खिलाफ लूट, चोरी, जानलेवा हमला समेत आठ मुकदमे दर्ज हैं। उसने वर्ष 2004 में अपने साथियों के साथ बैंक के फील्ड ऑफिसर को अपहरण कर लिया था और तीन दिन तक उसे कटरी में बंधक बनाकर रखा था। तब कहीं पुलिस ने फील्ड ऑफिसर को छुड़ाया था। बाद में सभी आरोपित न्यायालय में जाकर सरेंडर हो गए थे।

हिस्ट्रीशीटर राजाराम के खिलाफ दर्ज मिले आठ मुकदमे और बौना के खिलाफ दर्ज हैं 12 मामले

उसहैत कस्बे की भूमि विकास बैंक में तैनात रहे फील्ड आफिसर शंकर कश्यप कश्यप मूलरूप से हरदोई जिले के थाना माधौगंज क्षेत्र के गांव जलिहाबाद के रहने वाले थे। वह छह फरवरी 2004 को अपने साथ पीआरडी जवान ऋषिपाल को साथ लेकर हिस्ट्रीशीटर राजाराम के गांव अहमदनगर बछौरा पहुंचे थे। उन्हें गांव और गांव के लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी। वह गांव के कुछ लोगों से बात कर रहे थे।

तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा था इसी दौरान हिस्ट्रीशीटर राजाराम ने अपने साथी बिजलेश पुत्र सालिक नाई, हसमुद्दीन पुत्र शब्बीर और ककराला निवासी एजाज उर्फ डूडा पुत्र अबरार के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने पीआरडी जवान ऋषिपाल की लाइसेंसी बंदूक छीन ली और फील्ड आफिसर को बंधक बना लिया था। उन्हें पकड़कर गंगा की कटरी में ले गए थे। करीब तीन दिन तक उन्हें बंधक बनाकर रखा। इधर इसकी सूचना पर उसावां थाना क्षेत्र के गांव हजारा निवासी बैंक के अमीन सोनपाल पुत्र बादशाह यादव ने प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। तीन दिन तक पुलिस उन्हें तलाश करती रही।

इस दौरान कुछ परिवार के लोग पकड़े गए। तब कहीं उन्होंने फील्ड ऑफिसर को छोड़ा था। हालांकि इसके बावजूद पकड़े नहीं गए। बाद में उन्होंने न्यायालय में आकर सरेंडर कर दिया था।



बौना के साथ मिलकर कई घटनाओं को दिया था अंजाम राजाराम और हत्यारोपित बौना उर्फ पहलवान साथी हैं। इन्होंने मिलकर कई घटनाओं को अंजाम दिया है। यह एटा, फर्रुखाबाद, कर्नाटक, मद्रास तक में जाकर लूट, चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।



