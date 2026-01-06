Language
    बदायूं में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर राजाराम की गोली मारकर हत्या, खेत में मिली लाश

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:36 PM (IST)

    बदायूं के उसहैत क्षेत्र में एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर राजाराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव मुगर्रा गांव के पास एक खंती में मिला, जिसके पेट में ...और पढ़ें

    घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर बृजेश कुमार सिंह।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के उसहैत क्षेत्र में एक हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि उसका शव मुगर्रा गांव के नजदीक पड़ा मिला है। उसको पेट पर गोली मारी गई है। पुलिस के अनुसार सुबह 11 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति का मुगर्रा गांव की मोड़ पर खंती में पड़ा हुआ है। उसके पास ही उसकी बाइक खड़ी थी।

    मौके पर पहुचकर छानबीन शुरू की। शव की पहचान उसहैत क्षेत्र के गांव अहमदनगर बछोरा निवासी राजाराम के रूप में हुई। जो एक शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ बदायूं और दूसरे जिले प्रदेशों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    राजाराम की फाइल फोटो।

    मछली को लेकर माना जा रहा विवाद


    रात तालाब पर मछली लेने गया था। कुछ मछलियां घर पर रख गया था। यह दोबारा से मछली लेने गया था। उसके बाद घर लौट नहीं आया। परिवार वालों का कहना है कि मछली को लेकर ही झगड़ा हुआ था। सुबह उसका शव पड़ा मिला।

    एसएसपी ने किया घटना स्थल का निरीक्षण


    स्थानीय पुलिस द्वारा जब एसएसपी डॉक्टर बृजेश कुमार सिंह को मामले की जानकारी दी गई तो वह भी एसओजी व फोरेंसिक टीम को लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने स्वजन व पुलिस से जानकारी लेकर तीन टीमें राजफाश के लिए लगाई हैं।