Badaun News: मुस्लिम युवकों संग पिज्जा खा रही थीं हिंदू युवतियां, पहुंच गए बजरंग दल के कार्यकर्ता, मचा हंगामा

Badaun Crime News In Hindi मुस्लिम युवकों के साथ पिज्जा खा रही थीं हिंदू युवतियां तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किसी ने सूचना दे दी। मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो युवकों को पकड़ा युवतियों को बरगलाने का आरोप। पुलिस ने दोनों युवकों व दोनों युवतियों को लाई थाने स्वजन के साथ भेजीं युवतियां । पुलिस ने दोनों युवकों से की पूछताछ।

मुस्लिम युवकों के साथ पिज्जा खा रही थीं हिंदू युवतियां, हंगामा

Your browser does not support the audio element.

बदायूं, जागरण टीम। दो हिंदू युवतियां कालेज के बाद अपने साथ पढ़ने वाले दो मुस्लिम युवकों के साथ शहर के इंदिरा चौक स्थित एक पिज्जा पार्लर पर पिज्जा खाने पहुंची थीं। किसी ने इसकी सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दे दी। कुछ ही देर में बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे और युवतियों को अपने कब्जे में लेकर युवकों पर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस पहुंची और युवतियों को स्वजन के सुपुर्द किया सूचना पर पहुंची पुलिस सभी को थाने ले आई। जहां से युवतियों को उनके स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया। घटनाक्रम मंगलवार दाेपहर का है। शहर के इंदिरा चौक स्थित पिज्जा पार्लर का है। जहां शहर के एक महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान बीए द्वितीय वर्ष के दो मुस्लिम छात्र अपने साथ पढ़ने वाली दो हिंदू छात्राओं को लेकर पहुंचे थे। उन लोगों ने पिज्जा का आर्डर दिया था। इसके बाद वह बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठन के लोगों को सूचना दे दी। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे वह दोनों युवक युवतियों को बरगला रहे हैं। सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने पिज्जा पार्लर से दोनों युवतियों व युवकों को बाहर बुलाया। इसके बाद दोनों युवतियों से बातचीत कर उनके वीडियो बनाए। इसके अलावा दोनों युवको को पकड़कर पूछताछ की गई। इसी दौरान सिविल लाइंस थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों युवतियों और युवकों को कब्जे में लिया और थाने ले आए। प्रभारी निरीक्षक गौरव विश्नोई ने बताया कि दोनों युवतियां पढ़ने वाली थी। वह पिज्जा खाने गईं थी। कोई और बात उन्होंने नही बताई है। उन्हें स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया। युवकों से पूछताछ जारी है।

Edited By: Abhishek Saxena