दुष्कर्म का आरोपी हथकड़ी समेत पुलिस को झटका देकर भागा, 8 घंटे की भारी नाकेबंदी के बाद ऐसे पकड़ाया

संवाद सूत्र, उसहैत (बदायूं)। थाना उसहैत क्षेत्र के ग्राम नौगवां में गुरुवार दोपहर को हरियाणा पुलिस द्वारा गांव लाया गया एक दुष्कर्म का आरोपित हथकड़ी समेत पुलिस हिरासत से फरार हो गया। आरोपित के भागने की सूचना मिलते ही उसहैत पुलिस सक्रिय हो गई और करीब आठ घंटे तक चलाए गए सघन तलाशी अभियान के बाद शाम को उसे निताई नगला और नौगवां के बीच खेतों से पकड़ लिया गया।

आरोपित के मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। बाद में हरियाणा पुलिस आरोपी को अपने साथ वापस ले गई। थाना उसहैत क्षेत्र के ग्राम नौगवां निवासी अजय पुत्र सत्यभान हरियाणा के फरीदाबाद जिले के थाना पल्ला क्षेत्र में ट्रक चलाने का काम करता था।

आरोप है कि करीब एक माह पूर्व उसने हरियाणा क्षेत्र की एक युवती को प्रेमजाल में फंसाया और उसे लेकर फरार हो गया। मामले में युवती के स्वजन की तहरीर पर हरियाणा पुलिस ने आरोपी और युवती को बरामद कर लिया था। इसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।

बताया गया कि आरोपी अजय कुछ समय बरेली जिले के कस्बा बल्लियां में अपनी रिश्तेदारी में रुका था। इसके बाद वह युवती के साथ अपने पैतृक गांव नौगवां भी आया था। युवती ने युवती ने दुष्कर्म की बात बयान में कही थी।

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इसी मामले की जांच-पड़ताल और आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए गुरुवार सुबह करीब 11 बजे हरियाणा पुलिस के तीन कर्मचारी अजय को लेकर नौगवां पहुंचे थे। गांव में जांच के दौरान अचानक अजय ने हरियाणा पुलिस को धक्का दिया और हाथ में लगी हथकड़ी समेत भाग निकला।

आरोपी के फरार होने की सूचना तत्काल थाना उसहैत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कराया। थानाध्यक्ष ने आरोपी की तलाश के लिए पांच-पांच पुलिसकर्मियों वाली आठ टीमें गठित कीं।

टीमों ने नौगवां, निताई नगला, रिजोला, मिर्जापुर समेत आसपास के गांवों और खेतों में सघन कांबिंग की। ग्रामीणों से भी आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाई गई। करीब आठ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शाम लगभग सात बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सफलता मिली।