गंगा एक्सप्रेसवे पर कुत्ते को बचाने के चक्कर में पलटी कार, तीन लोगों की मौत; 6 की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, बदायूं। गंगा एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह भीषण हादसा हो गया। करीब साढ़े तीन बजे कुत्ता सामने आने के कारण एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए।

दुर्घटना कुंवरगांव थाना क्षेत्र में किमी संख्या- 175 पर दोपहर करीब तीन बजे हुई। पुलिस के मुताबिक अर्टिगा टैक्सी में चालक समेत नौ लोग सवार थे। सभी नेपाल के अलग-अलग स्थानों के रहने वाले थे और रुपैडिहा नेपाल से चंडीगढ़ जा रहे थे।