गंगा एक्सप्रेसवे पर कुत्ते को बचाने के चक्कर में पलटी कार, तीन लोगों की मौत; 6 की हालत गंभीर
बदायूं में गंगा एक्सप्रेस-वे पर कुत्ते के सामने आने से एक अर्टिगा कार पलट गई, जिसमें दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए।
HighLights
गंगा एक्सप्रेस-वे पर कुत्ते के सामने आने से कार पलटी।
हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हुई।
नेपाल के रहने वाले छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
जागरण संवाददाता, बदायूं। गंगा एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह भीषण हादसा हो गया। करीब साढ़े तीन बजे कुत्ता सामने आने के कारण एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए।
दुर्घटना कुंवरगांव थाना क्षेत्र में किमी संख्या- 175 पर दोपहर करीब तीन बजे हुई। पुलिस के मुताबिक अर्टिगा टैक्सी में चालक समेत नौ लोग सवार थे। सभी नेपाल के अलग-अलग स्थानों के रहने वाले थे और रुपैडिहा नेपाल से चंडीगढ़ जा रहे थे।
हादसे में दीपना खात्री, विपना सुनमगर और करीब 22 वर्षीय अज्ञात युवक की मौत हो गई। घायलों में चालक दीपक ओली, पुष्पा, ज्ञान बहादुर मल्ल, यादव पोडे, दो वर्षीय विनोद और सिमोन (10) शामिल हैं।
एंबुलेंस से मृतकों के शव सीएचसी वजीरगंज और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतकों के स्वजन को सूचना देकर तीनो शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए है।
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