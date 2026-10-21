अयोध्या से दिल्ली लौट रहे परिवार के साथ बड़ा हादसा: गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी स्कार्पियो, पिता-पुत्री की मौत

संवाद सहयोगी, दातागंज (बदायूं)। दिल्ली जा रहे अयोध्या के एक परिवार की स्कार्पियो कार दातागंज और शाहजहांपुर की सीमा क्षेत्र में गढ़िया रंगीन में गंगा एक्सप्रेसवे के किमी संख्या 227 के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में होटल व्यापारी की बेटी आर्य द्विवेदी की मौके पर ही मौत हो गई।

जबकि व्यापारी अरविंद द्विवेदी ने बरेली ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे में व्यापारी की पत्नी समेत तीन महिलाएं भी घायल हुई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज में उनका उपचार चल रहा है। अयोध्या के रौनाही क्षेत्र के झामदुबे पुरवा गांव निवासी अरविंद द्विवेदी का अयोध्या और दिल्ली, दोनों जगह होटल का व्यापार है। बुधवार को करीब तीन बजे वह परिवार के साथ स्कार्पियो से दिल्ली के लिए निकले थे। दातागंज और शाहजहांपुर की सीमा क्षेत्र में गढ़िया रंगीन में गंगा एक्सप्रेसवे के किमी संख्या 227 के पास पहुंचने पर अचानक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया।