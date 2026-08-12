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    बदायूं में सरकारी डॉक्टर की कार पर हमला: आठ के खिलाफ FIR, 4 आरोपितों का शांतिभंग में चालान

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:14 PM (IST)

    बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ की कार को घेरकर तोड़फोड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ प ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ की कार पर हमला हुआ।

    2. आठ लोगों के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़ का आरोप।

    3. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। अलापुर थाना क्षेत्र के गांव बिचपुरी के पास डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ की कार को घेरकर गाली-गलौज, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़ और जानलेवा हमला करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सीएचसी उसावां में तैनात डॉ. राहुल सिद्धार्थ ने सुबह 11 बजे पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 11 अगस्त की शाम करीब तीन बजे वह अपनी कार से सीएचसी उसावां से म्याऊं की ओर जा रहे थे। बिचपुरी गांव के पास अचानक गाय आ जाने से उनकी कार टकरा गई।

    मारपीट और जानलेवा हमले में आठ पर प्राथमिकी

    आरोप है कि इसके बाद गांव के धर्मेंद्र, निखिल, केशर सिंह, रामसेवक, धर्मपाल, धर्मेंद्र, शेखर और कुछ अन्य अज्ञात लोगों ने उनकी कार को घेर लिया। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए उनके बैठे होने के बाद भी जान से मारने की नियत से कार को पलटने का प्रयास किया। उनके कार में बैठे रहने पर बाहर से शीशे पर हाथ मारते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

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    पुलिस ने चार का शांतिभंंग में किया चालान 

    डॉ. राहुल सिद्धार्थ की तहरीर पर पुलिस ने नामजद व अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें पुलिस ने चार आरोपितों को मंगलवार रात को ही गिरफ्तार कर उनका शांतिभंग में चालान कर दिया था।

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