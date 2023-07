पुलिस ने मारपीट धमकाने और उप्रदव करने के मामले में आरोपित चार किन्नरों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा घटनाक्रम 30 जून की रात का है। जब मुहल्ला किलाखेड़ा निवासी किन्नर अमित उर्फ शिवन्या को विजय उर्फ सना किन्नर जोया किन्नर शिवम उर्फ शिवानी किन्नर जाहिद उर्फ शक्को किन्नर और शांति किन्नर घर से उठा लाए थे।

किन्‍नरों ने साथी किन्‍नर को पीटा; जबरदस्‍ती करा दिया मुंडन- पुलिस ने किया मुुकदमा दर्ज

संसू, उझानी : चार दिन पहले एक किन्नर को दूसरे किन्नरों ने मिलकर बेरहमी से पीटा था। उसके सिर के बाल काट कर मुंडन कर दिया था। रविवार को वीडियो प्रसारित होने के बाद पीड़ित किन्नर ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें मतांतरण कराने, लिंग परिवर्तन कराने, नमाज पढ़वाने और मीट खिलवाने का आरोप लगाया था। लेकिन देर रात दूसरी तहरीर दी, जिसमें उसने इन आरोपों को हटा दिया। पुलिस ने मारपीट, धमकाने और उप्रदव करने के मामले में आरोपित चार किन्नरों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा घटनाक्रम 30 जून की रात का है। जब मुहल्ला किलाखेड़ा निवासी किन्नर अमित उर्फ शिवन्या को विजय उर्फ सना किन्नर, जोया किन्नर, शिवम उर्फ शिवानी किन्नर, जाहिद उर्फ शक्को किन्नर और शांति किन्नर घर से उठा लाए थे। इसके बाद उसे मानकपुर पुलिया ले गए। जहां पेट्रोल पंप के पास उसे बेरहमी से पीटा। इसके बाद उसके सिर के सारे बाल काटते हुए उसका मुंडन कर दिया। अमित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाच गाना करता था। इन आरोपित किन्नरों ने उसका जबरन लिंग परिवर्तन करा दिया। इसके बाद अपने साथ रखने लगे। उसका आरोप था कि वह लोग उससे जबरदस्ती नमाज पढ़वाते और मीट खाने की जबरदस्ती करते थे। इसके अलावा धर्म परिवर्तन करने की कहते थे। उसने विरोध किया तो उसका यह हाल कर दिया। उसने बताया था कि सिर में डंडा लगने से उसकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया था। लेकिन रात में उसने पुलिस को दूसरी तहरीर दी। जिसमें उसने सिर्फ मारपीट करने और धमकाने का मामला ही बताया। पुलिस ने उसी तहरीर के आधार पर आरोपित विजय उर्फ सना किन्नर, जोया किन्नर, शिवम उर्फ शिवानी किन्नर, जाहिद उर्फ शक्को किन्नर और शांति किन्नर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उझानी इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित किन्नरों की वीडियो के आधार पर पहचान कर तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Mohammed Ammar