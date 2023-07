Badaun News: शराब के नशे में भैंस से भिड़ा युवक, सुबह मिली लाश; सीसीटीवी से खुला राज

Badaun शराब के नशे में धुत एक युवक खूंटे से बंधी भैंस से भिड़ गया। वह भैंस को बार बार परेशान कर रहा था। इसी दौरान भैंस ने उसे उठाकर पटक दिया। जिससे उसकी जान चल गई। सुबह लोगों को युवक की लाश मिली। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में इस मौत के पीछे का राज सामने आया।

शराब के नशे में भैंस से भिड़ा युवक, सुबह मिली लाश; सीसीटीवी से खुला राज

उझानी, जागरण संवाददाता। शराब के नशे में लोग अजीबोगरीब हरकत करते हैं। अभी तक आपने नशे में आपस में लड़ाई की बात सुनी होगी, लेकिन बदायूं से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। यहां शराब के नशे में एक युवक भैंस से भीड़ गया। फिर इसका अंजाम जो हुआ उसने सभी को दुखी तक दिया। शराब के नशे में धुत एक युवक खूंटे से बंधी भैंस से भिड़ गया। वह भैंस को बार बार परेशान कर रहा था। इसी दौरान भैंस ने उसे उठाकर पटक दिया। जिससे उसकी जान चल गई। इसकी जानकारी मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। शराब के नशे में भैंस से की भिड़ंत उझानी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नझियाई निवासी सोना उर्फ सोहन लाल कश्यप शराब पीने का आदी था। जो शराब पीकर आए दिन उत्पात करता था। शनिवार की सुबह तीन बजे नगर के मोहल्ला गंज शहीदा निवासी पप्पू अपनी भैंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बांध रहा था। यह देख शराब के नशे में धुत सोना वहां आकर भैंस से उलझने लगा। पप्पू भैंस बांधकर चला गया। इसके बाद सोना ने भैंस को पकड़ कर उससे भिड़ रहा था। इसी दौरान अचानक भैंस ने सोना को उठाकर पटक दिया। जिससे कुछ ही क्षण में सोना की मृत्यु हो गई। सुबह उसका शव गली में पड़ा देख कर लोग दंग रह गए। सीसीटीवी से खुली मौत की पोल लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में सोना भैंस से भिड़ता हुआ दिख रहा था। जिसे भैंस ने उठाकर पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। सीसीटीवी सामने आने के बाद इस मामले का राज खुला।

