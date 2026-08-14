UP के जिस बाहुबली की बजती थी तूती, आज उसी DP यादव को सताने लगा हत्या का डर!
उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा सता रहा है। उन्होंने बदायूं पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन सुनवाई न होने पर मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया।
जागरण संवाददाता, बदायूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी अपनी हनक और रसूख के लिए जाने जाने वाले बाहुबली नेता धर्मपाल सिंह यादव उर्फ डीपी यादव को अब अपनी और अपनी पत्नी की जान का डर सताने लगा है। राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डीपी यादव ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
कभी दूध के कारोबार से अपना सफर शुरू कर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तक का सफर तय करने वाले डीपी यादव ने बदायूं के जिलाधिकारी (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि उन्हें और उनकी पत्नी को जान का गंभीर खतरा है और उनकी कभी भी हत्या की जा सकती है।
सुनवाई न होने पर बयां किया दर्द
बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद जब इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो डीपी यादव ने मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस-प्रशासन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबा प्रभाव रखने वाले इस दिग्गज नेता द्वारा हत्या की आशंका जताए जाने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन के रुख और आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
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