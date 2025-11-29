मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों का होगा कलर कोड, इन दो रंगों से लिखे जाएंगे डेस्टिनेशन बोर्ड

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में डग्गामार वाहनों से सस्ती चलाई जा रही मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों का कलर कोड भी निर्धारित होगा और उनके ऊपर सफेद व लाल रंग से डेस्टिनेशन बोर्ड भी लिखे जाएंगे। इससे यात्रियों की कई समस्याओं का समाधान होगा। वह दूर से अपने रूट की बसों को आराम से पहचान सकेंगे और उनमें सवार होकर सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बसें रोजाना उनके गांव या सड़क से होकर गुजरेंगी तो उन्हें बसों को पहचानना मुश्किल नहीं होगा।

मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें जिले के पांच रूट पर चलाई जा रही हैं और उनका किराया भी डग्गामार वाहनों से सस्ता है। यह बसें जिला मुख्यालय से चलकर कस्बों और गांव से होते हुए अंतिम गांव तक पहुंच रही हैं।

इससे ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल रही है। एक तो उनसे किराया कम वसूला जा रहा है और उनके गांव देहात तक बसों की सुविधा मिल रही है। इन रोडवेज बसों में उनका सफर भी सुरक्षित है और उसकी समय सीमा भी निर्धारित है।

परिवहन निगम लगातार ग्रामीण क्षेत्र से बसों को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है और सभी लोगों को इसका पता चल सके, इसके लिए लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है। उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि इन मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों में ही सुरक्षित यात्रा करें। उनकी सुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री सेवा बसों का कलर कोड भी निर्धारित किया गया है।

इन बसों का रंग नारंगी होगा और उसके ऊपर सफेद बोर्ड पर लाल रंग से मार्ग व गंतव्य का स्थान भी लिखा जाएगा, जिससे यात्रियों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह बस के आगे लगा बोर्ड देखकर ही उसमें सवार हो सकेंगे। यह सुविधा विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों के लिए शुरू की गई है और परिवहन निगम इसे सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है।

रूट के अंतिम गांव तक पहुंचेगी बस मुख्यमंत्री जनता सेवा बस से ग्रामीणों को सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बस रूट के अंतिम गांव तक पहुंच रही है। यात्रियों को केवल तैयार होकर सड़क तक आना है और उसमें सवार होकर अपने गंतव्य तक पहुंख जाएंगे। इसके लिए उन्हें कोई रिक्शा या टेंपो भी नहीं पकड़ना है। उनका यह किराया खर्चा भी बचेगा।