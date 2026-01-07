बदायूं में 'मीठा जहर' पी रहे हैं लोग! इन मोहल्लों में 700 के पार पहुंचा TDS, रिपोर्ट देख उड़ जाएंगे होश

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर स्थिति चिंतनीय है। आमतौर पर हम लोग जिस पानी को केवल उसकी साफ़ दिखने वाली स्थिति से परख लेते हैं, जबकि असल खतरा उसमें घुले अदृश्य तत्वों से होता है। पानी में खनिजों का असंतुलन, दुर्गंध या स्वाद में बदलाव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक दूषित पानी का सेवन करने से पेट, त्वचा, किडनी और लीवर से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही में इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद देशभर में पेयजल सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इसके बाद भी जिले में जल की नियमित जांच और निगरानी पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

दैनि‍क जागरण की टीम ने की पड़ताल न तो जल स्रोतों की गुणवत्ता की पारदर्शी जांच हो रही है और न ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दैनिक जागरण की टीम ने इसी हकीकत को परखने के लिए सोमवार को शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर पानी के टीडीएस स्तर की जांच की। टीडीएस जांचने वाली मशीन ने शहर के आवास विकास और बालाजी नगर की स्थिति दयनीय दिखाई।

जबकि अन्य मुहल्लों में स्थिति ठीक थी। हालांकि शहर के सरकारी हैंडपंपों से आने वाला पानी कहीं का भी ठीक नहीं आया। दैनिक जागरण की टीम सबसे पहले आवास विकास पहुंची। यहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि नालियों से होकर आवास विकास की लाइन गुजरी है। यहां आए दिन पानी गंदा ही आता है।

टंकी के पानी का टीडीएस 430 पीपीएम संयोग से उस समय टंकी का पानी चल रहा था। टीडीएस मीटर से जांच की तो पता चला कि यहां टीडीएस का स्तर 430 पीपीएम (पार्टस पर मिलियन) था। जबकि यही दो सौ फिट पर बोरिंग वाली सबमर्सिबल के पानी की गुणवत्ता 190 पीपीएम थी। इसके बाद करीब एक किमी दूर बालाजी नगर में एक नल से पानी बहता नजर आया तो जागरण टीम ने वहां की जांच की। जहां पानी की गुणवत्ता 615 पीपीएम थी।

वहीं महाराजनगर में एक हैंडपंप की जांच की तो वहां पर टीडीएस 452 पीपीएम थी। जबकि नेकपुर गली नंबर तीन में सरकारी हैंडपंप के पानी की जांच में टीडीएस 577 वहीं टंकी के पानी का टीडीएस 243 पीपीएम था। जबकि शहर के भीतर के मुहल्ले जिसमें सिविल लाइंस में यह 212, आदर्श नगर कालोनी में 180, जवाहरपुरी में 230, ब्राह्मपुर में 225 पीपीएम थी।

अधिकतर मुहल्लों में लोगों ने बताया कि कभी कभार जब पाइप लाइन में कोई खराब आती है तो दूषित, गंदा, बदबूदार और पीला पानी आता है। जबकि आवास विकास में लोगों की शिकायत थी कि यहां हर रोज ही गंदा पानी आता है। जिसे वह लोग ठहरा कर ही इस्तेमाल करते हैं।