भाजपा में 'गृहयुद्ध'! अपनों ने ही अपनों के खिलाफ फूंका बिगुल, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

अंकित गुप्ता, जागरण, बदायूं। 2027 के विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच जिले की राजनीति ने भी रंग दिखाने शुरू दिए हैं। 2025 में जिस तरह जिले में सपा और कांग्रेस में गुटबाजी का दौर देखा गया। वहीं 2026 की शुरुअात होते ही इसका असर अब सत्तारूढ़ भाजपा में भी दिखाई देने लगा है।

दो दिन पहले जिले में पूर्व सीएम की जयंती पर हुए दो अलग अलग कायक्रमों के बाद जिस तरह इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म इस गुटबाजी की गवाही प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे आने वाले दिनों में खाई और गहरी होने का अनुमान जिले के राजनीतिक पंडित लगाने लगे हैं।सामान्य तौर पर देखें तो किसी भी दृष्णिकोण से यह नहीं कहा जा सकता कि जिले की भाजपा में कोई गुटबाजी है।

लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ सि‍लस‍िला लेकिन अंदरखाने बहुत कुछ चल रहा है। यह सिलसिला लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हुआ, जब भाजपा के हाथ से आंवला सीट निकल गई। इसके बाद से ही एक जनप्रतिनिधि की ओर से भाजपा पर नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत कुछ कहा जाना शुरू कर दिया गया।

यहां तक की अपने प्रतिनिधि के रूप में अपनी संतान को भी उनके क्षेत्र में सक्रिय कर दिया गया। छोटे बड़े मंचों पर यह भी कहा जाने लगा कि जिन्होंने हमें लोकसभा जाने से रोका है, हम उन्हें विधानसभा का मुंह नहीं देखने देंगे। हालांकि आंवला लोकसभा में आने वाली इस सीट के जनप्रतिनिधि पर कोई खास असर नहीं पड़ा और प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत होने का दावा करते हुए वह चलते रहे।

जनप्रत‍िन‍िध‍ि का शि‍लापट से नाम गायब इस बीच राज्यमंत्री स्तर का पद प्राप्त कर भी उन्होंने अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इस बीच गुटबाजी की खाई दूसरी ओर दिखाई देने लगी। जब दो दिन पहले पूर्व सीएम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों के बाद इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने पोस्ट और कमेंट करना शुरू कर दिए।

इसमें चर्चा का विषय बना जिले के एक जनप्रतिनिधि का शिलापट्ट से नाम का गायब होना। कहा जाने लगा कि जब पार्टी के शेष दोनों जनप्रतिनिधि का नाम लिखा गया तो तीसरे जनप्रतिनिधि का नाम क्याें छोड़ दिया गया। किसी ने इसे मानवीय भूल बताया तो किसी ने विभागीय गलती।

मंच पर भी नहीं म‍िली तवज्‍जो लेकिन जिले के राजनीतिक पंडित और इंटरनेट मीडिया में घूम रहीं पोस्ट इसे कुछ और ही मान रही हैं। यह भी कहा गया कि मंच पर भी उन जनप्रतिनिधि को बहुत तवज्जो नहीं मिली जिसके परिणामस्वरूप वह देर से पहुंचे और जल्दी चले गए। जबकि उन्हें विधानसभा का मुंह न देखने की बात कहने वाले नेताजी बड़ी माला के केंद्र बिंदु थे, उस फोटो को भी देख कर लोगों ने तमाम कयासबाजी शुरू कर दी है।

2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में महज एक साल बचा है। देखना होगा कि आने वाले समय में इन सभी बातों को पार्टी के वरिष्ठजन किस तरह खत्म करते हैं और कैसे पार्टी की नैया पार लगाते हैं।

2022 चुनाव में पांच से तीन सीटों पर आ गई थी भाजपा वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिले की छह विधानसभा सीटों में से पांच सीट हासिल हुई थी। सहसवान छोड़कर सभी पांच सीटों पर भाजपा का कब्जा था, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को सफलता हासिल हुई।