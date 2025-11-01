बिनावर पुलिस ने किया लाखों की चोरी का 'फर्जी पर्दाफाश', सपा नेता ने CM योगी से की शिकायत

संवादसूत्र, जागरण। सिलहरी। चोरी के राजफाश के मामले में बिनावर थाना पुलिस ने भी खेल कर दिया। सपा नेता के मुताबिक पुलिस ने फर्जी राजफाश किया है और जो जेवर बरामद दिखाए हैं, वो भी उनके घर से चोरी नहीं हुए थे। ऐसा लगता है कि पुलिस ने फर्जी राजफाश करने के चक्कर में अपने पास से ही जेवर के रूप में पाजेब लगा दीं। सपा नेता ने राजफाश पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है।

बिनावर थाना क्षेत्र के गांव बगुली नगर निवासी मोद प्रकाश पाल सपा नेता हैं और दीपावली की रात उनके घर से लाखों रुपये की चोरी हो गई थी। उन्होंने बताया कि चोर 19 अक्टूबर की रात उनके घर की खिड़की की गिरिल काटकर अंदर घुस गए थे और तिजोरी में रखी नकदी व सोने चांदी के जेवर समेत करीब 40-50 लाख रुपये का सामान चोरी करके ले गए थे।

दूसरे दिन दर्ज हुई FIR बाद में उन्होंने यूपी 112 पुलिस को काल करके बुला लिया था। दूसरे दिन उन्होंने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई। थाना पुलिस ने फोरेंसिक टीम और सर्विलांस टीम को भी बुला लिया था और उन्हें जल्द राजफाश करने का आश्वासन दिया था। चोरी के दौरान उनकी पत्नी ने दो चोरों को देख लिया था। वह अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे।

तब से लगातार पुलिस चोरों को पकड़ने का आश्वासन दे रही थी। 29 अक्टूबर को पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया और कहा कि एक चोर पकड़ा गया है। उसकी पहचान करनी है। जब वह थाने पहुंचे तो उन्हें अलापुर गभियाई नगला निवासी फजर अली को दिखाया गया।

पूछने पर किया साफ इनकार जब उन्होंने फजर अली से चोरी के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। बताया कि उसने तो दीपावली के रात खेड़ा नवादा में एक मेडिकल स्टोर से चोरी की थी और रात को दो-तीन बजे बस पकड़कर दिल्ली चला गया था। चाहे तो उसकी लोकेशन ट्रेस करवा लो। जब पुलिस ने बरामदगी के रूप में रुपये और जेवर दिखाए तो उन्होंने बताया कि यह जेवर उनके यहां से चोरी नहीं हुए थे।