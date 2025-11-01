Language
    बिनावर पुलिस ने किया लाखों की चोरी का 'फर्जी पर्दाफाश', सपा नेता ने CM योगी से की शिकायत

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    बिनावर थाना पुलिस द्वारा चोरी के राजफाश पर सपा नेता ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। नेता के अनुसार, बरामद जेवर (पाजेब) उनके घर से चोरी नहीं हुए; पुलिस ने अपने पास से लगाकर फर्जी राजफाश किया। मामले की जांच की मांग की गई है।  

    संवादसूत्र, जागरण। सिलहरी। चोरी के राजफाश के मामले में बिनावर थाना पुलिस ने भी खेल कर दिया। सपा नेता के मुताबिक पुलिस ने फर्जी राजफाश किया है और जो जेवर बरामद दिखाए हैं, वो भी उनके घर से चोरी नहीं हुए थे। ऐसा लगता है कि पुलिस ने फर्जी राजफाश करने के चक्कर में अपने पास से ही जेवर के रूप में पाजेब लगा दीं। सपा नेता ने राजफाश पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है।

    बिनावर थाना क्षेत्र के गांव बगुली नगर निवासी मोद प्रकाश पाल सपा नेता हैं और दीपावली की रात उनके घर से लाखों रुपये की चोरी हो गई थी। उन्होंने बताया कि चोर 19 अक्टूबर की रात उनके घर की खिड़की की गिरिल काटकर अंदर घुस गए थे और तिजोरी में रखी नकदी व सोने चांदी के जेवर समेत करीब 40-50 लाख रुपये का सामान चोरी करके ले गए थे।

    दूसरे दिन दर्ज हुई FIR

    बाद में उन्होंने यूपी 112 पुलिस को काल करके बुला लिया था। दूसरे दिन उन्होंने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई। थाना पुलिस ने फोरेंसिक टीम और सर्विलांस टीम को भी बुला लिया था और उन्हें जल्द राजफाश करने का आश्वासन दिया था। चोरी के दौरान उनकी पत्नी ने दो चोरों को देख लिया था। वह अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे।

    तब से लगातार पुलिस चोरों को पकड़ने का आश्वासन दे रही थी। 29 अक्टूबर को पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया और कहा कि एक चोर पकड़ा गया है। उसकी पहचान करनी है। जब वह थाने पहुंचे तो उन्हें अलापुर गभियाई नगला निवासी फजर अली को दिखाया गया।

    पूछने पर किया साफ इनकार

    जब उन्होंने फजर अली से चोरी के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। बताया कि उसने तो दीपावली के रात खेड़ा नवादा में एक मेडिकल स्टोर से चोरी की थी और रात को दो-तीन बजे बस पकड़कर दिल्ली चला गया था। चाहे तो उसकी लोकेशन ट्रेस करवा लो। जब पुलिस ने बरामदगी के रूप में रुपये और जेवर दिखाए तो उन्होंने बताया कि यह जेवर उनके यहां से चोरी नहीं हुए थे।

    उन्होंने बताया कि चोरी हुए 10-12 दिन हो चुके हैं। न तो अभी तक फोरेंसिक रिपोर्ट आई है और न ही सर्विलांस टीम की रिपोर्ट आई है, जिससे सही चोरों की पहचान भी नहीं हो पाई है। इसके बावजूद पुलिस ने फर्जी सामान बरामद करके फर्जी राशश कर दिया। मोद प्रकाश पाल ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पर देते हुए इसकी ठीक से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो उनका सामान चोरी हुआ था। उसे ही बरामद कराया जाए।