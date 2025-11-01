चाबी लगाई और चुरा ले गए मोटर साइकिल... बदायूं कचहरी में दिनदहाड़े बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर
बदायूं कचहरी परिसर में तारीख करने आए अशोक कुमार नामक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना में दो चोर बाइक लेकर फरार होते दिखे। अशोक कुमार और उनके वकील ने पुलिस को फुटेज सौंपी है और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। कचहरी परिसर से शुक्रवार को तारीख करने आए व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई। दो चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बताया जा रहा है कि उसावां थाना क्षेत्र के गांव बुधुआ नगला निवासी अशोक कुमार शुक्रवार को कचहरी परिसर में अपने वकील के पास आए थे।
बाइक में चाबी लगाकर भाग गए
वह उनके चैंबर के सामने बाइक खड़ी करके मुकदमे के संबंध में बात कर रहे थे। इस दौरान दो लोग आए और उन्होंने सीधे बाइक में चाबी लगाई और उनकी बाइक को लेकर फरार हो गए। पीछे बैठा व्यक्ति पजामा कुर्ता पहना था और वह बीड़ी पीते हुए जा रहा था। यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।
अशोक कुमार और उनके वकील सत्येंद्र पाल सिंह ने पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उपलब्ध कराई है और उन्होंने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की छानबीन कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
