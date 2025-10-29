बाइक सवार दंपती के साथ लूटपाट करने वाले बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, बदायूं। कादरचौक थाना क्षेत्र में मंगलवार रात पुलिस की एक लुटेरे बदमाश से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलियां चलीं। इस दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया। उसके पास से एक तमंचा और लूटे गए जेवर बरामद हुए हैं। पुलिस ने उसका उपचार कराया और बुधवार दोपहर बाद उसे जेल भेज दिया।

सोमवार दोपहर कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव ततारपुर के नजदीक एक बाइक सवार दंपती के साथ लूट हो गई थी। थाना क्षेत्र के गांव सिवाय हामिदपुर निवासी अनिल कुमार और उनकी पत्नी सावित्री अपनी ससुराल शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव शेरगंज से लौट रहे थे।

तभी ततारपुर यात्रीशेड़ के नजदीक दो बदमाशों ने उनसे 1400 और सोने के कुंडल लूट लिए थे। पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। मंगलवार को पुलिस ने मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव शेखा नगला निवासी वीरेश पाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से रुपये, आधार कार्ड और एक तमंचा बरामद हुआ था जबकि अलापुर थाना क्षेत्र के गांव अठर्रा कुनिया निवासी सत्यपाल पुत्र नन्नू सिंह फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसे तलाश कर रही थी।

बताया जा रहा है कि मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश उसहैत रोड पर मामूरगंज के नजदीक देखे गए हैं। तभी कादरचौक इंस्पेक्टर धनंजय सिंह और उनकी टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी। उधर से उसहैत एसओ विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ आ गए। चारों तरफ से घेराबंदी के दौरान बदमाश सत्यपाल ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी।

इससे बदमाश सत्यपाल को पैर में गोली लग गई और वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। उसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास से लूटे गए कुंडल और एक तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने उसकी बाइक भी कब्जे में ले ली है। बाद में उसका प्राथमिक उपचार कराया गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।