बदायूं में इंस्पेक्टर, दारोगा और डॉक्टर समेत 11 के खिलाफ परिवाद दायर, महिला ने लगाया ये आरोप
बदायूं के वजीरगंज में एक महिला ने इंस्पेक्टर, दारोगा और डॉक्टर समेत 11 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने उसके पति को जबरन पकड़कर डराया और बेइज्जत किया, क्योंकि उसके माता-पिता उसे मायके बुलाना चाहते थे। महिला ने पुलिस पर मिलीभगत और झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का भी आरोप लगाया है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को तलब किया है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। वजीरगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने इंस्पेक्टर, दारोगा और डाक्टर समेत 11 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ परिवाद दायर कराया है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के कस्बा सैदपुर निवासी हुस्नवानो पत्नी अहमद मियां का कहना है कि वह अपनी मायके जाना नहीं चाहती थी लेकिन उसके माता-पिता जबरन बुलाने का दबाव बना रहे थे।
उन्होंने पुलिस से आर्थिक साथ गांठ करके दारोगा प्रमोद कुमार नेहवाल, इंस्पेक्टर बाबूराम गौतम, थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, दारोगा सुभाष, दारोगा सुपेंद्र मलिक, दारोगा मनोज कुमार, दारोगा मनोज शर्मा, चौकी इंचार्ज सुजीत कुमार सिंह, सिपाही अंकित कुमार और सिपाही चरण सिंह जबरन उसके पति को पकड़ कर ले गए और उन्हें डरा धमका कर बेइज्जत किया। डाक्टर से उनकी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई।
उसके बेटे को भी झूठे मुकदमे में फंसाया गया। ऐसे कई आरोप लगाते हुए महिला ने सभी के खिलाफ परिवाद दायर कराया है। इस संबंध में न्यायालय ने सभी को कोर्ट में तलब किया है।
