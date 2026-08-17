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बदायूं: महिला अस्पताल के ओवरहेड टैंक पर चढ़ी महिला, बोली- 'कप्तान साहब को बुलाओ तभी उतरूंगी'

By Mohsin Pasha Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:11 PM (IST)

बदायूं में एक महिला सोमवार दोपहर महिला अस्पताल के ओवरहेड पानी के टैंक पर चढ़ गई, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतारने का प्रयास कर रही है, लेकिन महिला 'कप्तान साहब' को बुलाने की मांग कर रही है।

अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़ी महिला

अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़ी महिला

जागरण संवाददाता, बदायूं। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे महिला अस्पताल परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला अस्पताल के पानी के ओवरहेड टैंक पर चढ़ गई। महिला टैंक की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर बैठी हुई थी।

घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में मौजूद मरीजों के तीमारदारों और स्टाफ की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों में हड़कंप मच गया।भीड़ ने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। ओवरहेड टैंक की ऊंचाई काफी ज्यादा होने के कारण मौके पर मौजूद लोगों में चिंता बनी रही। पुलिसकर्मी नीचे खड़े होकर महिला से लगातार बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास करते रहे।

महिला बार-बार कह रही थी कि मैं किसी के कहने से नीचे नहीं उतरेगी। कप्तान साहब को बुलाओ, तब मैं उतरूंगी और अपनी बात बताऊंगी। वह कौन है और कहां की रहने वाली है। अभी यह भी पता नहीं है।

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