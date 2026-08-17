बदायूं: महिला अस्पताल के ओवरहेड टैंक पर चढ़ी महिला, बोली- 'कप्तान साहब को बुलाओ तभी उतरूंगी'

जागरण संवाददाता, बदायूं। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे महिला अस्पताल परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला अस्पताल के पानी के ओवरहेड टैंक पर चढ़ गई। महिला टैंक की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर बैठी हुई थी।

घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में मौजूद मरीजों के तीमारदारों और स्टाफ की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों में हड़कंप मच गया।भीड़ ने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। ओवरहेड टैंक की ऊंचाई काफी ज्यादा होने के कारण मौके पर मौजूद लोगों में चिंता बनी रही। पुलिसकर्मी नीचे खड़े होकर महिला से लगातार बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास करते रहे।