बदायूं में बारात चढ़ने के दौरान शुरू हुआ पथराव, इस मामूली बात को लेकर हो गया बवाल

संवाद सूत्र, उघैती। शनिवार रात बारात चढ़त के दौरान सरैरा गांव में जमकर बवाल हो गया। पहले स्थानीय लोगों ने एक युवक को पीट दिया। बाद में बारातयों और लड़की पक्ष के युवकों ने मिलकर आसपास के घरों में तोड़फोड़ व पथराव कर दिया। उनके घरों में घुसने का प्रयास किया। लड़की पक्ष ने भी मारपीट व लूटपाट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। रविवार दोपहर तक दोनों पक्ष थाने में जमे रहे। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर जांचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

देर रात का है मामला मामला शनिवार देर रात का है। सरैरा गांव में दो ही जातियों के लोग सबसे ज्यादा हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार रात गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की बारात आई थी। उसमें तेज आवाज में डीजे बज रहा था और बग्गी के आगे बारात व लड़की पक्ष के कुछ युवक डांस कर रहे थे। बारात भ्रमण करती हुई सामान्य जाति के लोगों की गली में पहुंची थी। तभी कुछ लोगों ने तेज आवाज में डीजे बजाने का विरोध किया था।

उन्होंने कहा था कि इसकी आवाज थोड़ा कम कर लो। बारात में कई युवक शराब के नशे में थे, जिससे मामला और बिगड़ गया। उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी, दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें बारात पक्ष का एक युवक घायल हो गया। इसकी जानकारी होते ही बारात व लड़की पक्ष के तमाम लोग पहुंच गए और उन्होंने उपद्रव करना शुरू कर दिया।

घरों में किया पथराव उन्होंने आसपास के घरों में पथराव किया, उनके दरवाजों पर डंडा मारे, उन्हें खुलवाने का प्रयास किया और घर में घुसने की कोशिश की। घरों में पत्थर लगने से एक महिला भी घायल हो गई। इसके कुछ वीडियो भी प्रसारित हो रहे हैंं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कुछ लोग दूल्हे को बग्गी से उतारकर सुरक्षित ले गए। बग्गी वहां काफी देर तक खड़ी रही। बाद में इसकी सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई और फिर दोनों पक्षों को थाने ले गई।

वह रविवार दोपहर तक दोनों पक्षों में पंचायत होती रही। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी है। दुल्हन के पिता विद्या रत्न का आरोप है कि जब बारात चढ़ रही थी। तभी कुछ लोगों ने बारातयों पर हमला कर दिया और लूटपाट की। उन्होंने चार-पांच लोगों को नामजद करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसकी सूचना पर रविवार दोपहर सीओ संजीव कुमार भी उघैती थाने पहुंच गए और उन्होंने मामले की जानकारी जुटाते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया।