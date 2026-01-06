Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    SIR ALERT: यूपी में वोटर लिस्ट की 'महा-सफाई', 4,94,651 मतदाता बाहर; देखें अपनी विधानसभा का हाल

    By Ankit Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:38 AM (IST)

    बदायूं जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) का कार्य पूरा हो गया है। चार दिन तक बीएलओ और बीएलए ने एएसडी मतदाताओं की तलाश की, लेकिन कोई आपत्ति या द ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में एसआइआर कार्य पूरा हो चुका है। चार दिन तक का बढ़ा समय भी खत्म हो गया। इस दौरान जिले के सभी बीएलओ ने पार्टियों के बीएलए को एएसडी मतदाताओं की सूची दी थी। सभी ने मिलकर इन एएसडीए मतदाताओं को तलाशने का प्रयास किया। लेकिन कहीं से कोई आपत्ति या दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

    अब अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार को किया जाएगा। जिसमें से 4.94 लाख मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने तय हैं।निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) चार नवंबर से जारी है। यह अभियान 26 दिसंबर को समाप्त हो चुका है।

    अनंतिम प्रकाशन की तिथि बढ़ाकर अब छह जनवरी कर दी गई थी। अंतिम प्रकाशन से पूर्व निर्वाचन एवं प्रशासन की ओर से एक बार फिर हर बूथ पर बीएलओ और बीएलए की बैठकें आयोजित कराईं। रविवार और सोमवार को जिले के के सभी 2580 बूथों पर निर्वाचन विभाग की ओर से एसआइआर को लेकर बैठकों का आयोजन किया गया।

    इन बैठकों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) और बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) शामिल रहे। बीएलओ द्वारा संबंधित बूथ की मतदाता सूची बीएलए को सौंपी गई, जिसमें ऐसे मतदाताओं के नाम चिह्नित थे जिन्होंने अब तक एसआइआर फार्म नहीं भरा है या विभिन्न श्रेणियों में सूची से बाहर हो गए हैं।

    निर्देश दिए गए कि यदि मतदाता मृत है तो उसकी सूचना दी जाए और जो फार्म भरने से छूट गए हैं, उनका फार्म भरवाया जाए। मगर, इस दौरान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिससे अब तक पूर्व की सूची के अनुसार 4.94 लाख मतदाताओं के नाम ही अनंतिम सूची से काट कर प्रकाशित किए जाएंगे।

    बता दें कि अब तक जो सूची प्रशासन की ओर से जारी की गई जिसमें जिले में कुल 24,18, 408 मतदाताओं के सापेक्ष एसआइआर कार्य के बाद 17,62,004 मतदाताओं की मैपिंग की गई है, जो प्राप्त गणना पत्रों के अनुसार 91.64 प्रतिशत है। डिजिटलाइजेशन के बाद अप्राप्त गणना पत्रों और एएसडी श्रेणी में कुल 4,94,561 मतदाता सामने आए हैं। इनमें 82,097 मृतक, 1,87,014 अनुपस्थित, 1,75,403 स्थानांतरित तथा 43,316 मतदाता डुप्लीकेट वाले पाए गए हैं।

    विधानसभा वार रिपोर्ट: कहाँ कितनी गिरी गाज?

    विधानसभा कुल वोटर सूची से हटे (नाम कटे) वर्तमान सक्रिय वोटर
    दातागंज 4,18,699 92,383 (सर्वाधिक) 3,26,326
    बदायूं शहर 3,81,820 89,970 2,91,863
    बिसौली 4,29,806 85,686 3,44,121
    सहसवान 4,22,983 77,438 3,45,556
    शेखूपुर 4,09,193 76,553 3,32,642
    बिल्सी 3,55,907 72,621 2,83,296
    कुल योग 24,18,408 4,94,651 19,23,804


    यह भी पढ़ें- 87% काम में 'जीरो टेंशन', सिर्फ सहयोग! इस ज‍िले ने देश को दिया SIR सफलता का नया पाठ