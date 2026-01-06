SIR ALERT: यूपी में वोटर लिस्ट की 'महा-सफाई', 4,94,651 मतदाता बाहर; देखें अपनी विधानसभा का हाल

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में एसआइआर कार्य पूरा हो चुका है। चार दिन तक का बढ़ा समय भी खत्म हो गया। इस दौरान जिले के सभी बीएलओ ने पार्टियों के बीएलए को एएसडी मतदाताओं की सूची दी थी। सभी ने मिलकर इन एएसडीए मतदाताओं को तलाशने का प्रयास किया। लेकिन कहीं से कोई आपत्ति या दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

अब अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार को किया जाएगा। जिसमें से 4.94 लाख मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने तय हैं।निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) चार नवंबर से जारी है। यह अभियान 26 दिसंबर को समाप्त हो चुका है।

अनंतिम प्रकाशन की तिथि बढ़ाकर अब छह जनवरी कर दी गई थी। अंतिम प्रकाशन से पूर्व निर्वाचन एवं प्रशासन की ओर से एक बार फिर हर बूथ पर बीएलओ और बीएलए की बैठकें आयोजित कराईं। रविवार और सोमवार को जिले के के सभी 2580 बूथों पर निर्वाचन विभाग की ओर से एसआइआर को लेकर बैठकों का आयोजन किया गया।

इन बैठकों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) और बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) शामिल रहे। बीएलओ द्वारा संबंधित बूथ की मतदाता सूची बीएलए को सौंपी गई, जिसमें ऐसे मतदाताओं के नाम चिह्नित थे जिन्होंने अब तक एसआइआर फार्म नहीं भरा है या विभिन्न श्रेणियों में सूची से बाहर हो गए हैं।

निर्देश दिए गए कि यदि मतदाता मृत है तो उसकी सूचना दी जाए और जो फार्म भरने से छूट गए हैं, उनका फार्म भरवाया जाए। मगर, इस दौरान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिससे अब तक पूर्व की सूची के अनुसार 4.94 लाख मतदाताओं के नाम ही अनंतिम सूची से काट कर प्रकाशित किए जाएंगे।