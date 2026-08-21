बदायूं: उसावां में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गोली लगने से 3 शातिर गिरफ्तार; 1 लाख की जेबकतरी का खुलासा

जागरण संवाददाता, बदायूं। उसावां थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि सिद्ध बाबा मंदिर, हजरतपुर रोड के पास कुछ संदिग्ध किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना नाम सुरजीत पुत्र राजकुमार निवासी लखुला, थाना कादरीगंज, जनपद फर्रुखाबाद, गौरव पुत्र रतन सिंह निवासी ममापुर, थाना कायमगंज, फर्रुखाबाद और रॉकी पुत्र शौकीन उर्फ अंतराम निवासी ममापुर, थाना कायमगंज बताया। तलाशी लेने पर पुलिस को उनके कब्जे से 26,750 रुपये नकद, 315 बोर के तीन अवैध तमंचे और सात कारतूस बरामद हुए।

कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपियों ने लगभग एक माह पूर्व हुई एक लाख रुपये की जेब काटने की घटना को भी स्वीकार किया, जिससे इस मामले का भी खुलासा हो गया। पुलिस के अनुसार, इस मुठभेड़ के दौरान कादरचौक क्षेत्र का एक अन्य बदमाश राजू सिंह भी घायल हुआ है।