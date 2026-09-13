बदायूं में फर्जी हस्ताक्षर से टेंडर अवधि बढ़ाने का आरोप, ईओ समेत दो पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, बदायूं। नगर पंचायत अलापुर की ई-निविदा प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अध्यक्ष हुमा बी के फर्जी हस्ताक्षर से टेंडर की अवधि बढ़ाने के आरोप में अधिशासी अधिकारी त्रिवेंद्र कुमार और कंप्यूटर आपरेटर आलम रहमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है।

अध्यक्ष हुमा बी पत्नी फहीम उद्दीन ने बताया कि नगर पंचायत में विकास कार्यों के लिए चार दिसंबर 2025 को ई-निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। अंतिम तिथि 20 दिसंबर और खोलने की तिथि 22 दिसंबर तय थी। नियमानुसार प्रक्रिया अलापुर में होनी थी लेकिन ईओ ने बिना वैधानिक आदेश के पूरी प्रक्रिया सैदपुर में तैनात कंप्यूटर आपरेटर आलम रहमान से कराई।

अध्यक्ष का आरोप है कि वह 12 से 23 दिसंबर तक गर्भावस्था के चलते इलाज के लिए दिल्ली में थीं। इसी दौरान 20 दिसंबर को उनके फर्जी हस्ताक्षर से पत्र तैयार कर निविदा अवधि अवैध रूप से बढ़ा दी गई। जबकि यह पत्र उन्होंने जारी नहीं किया था।

कार्यालय कर्मी हिमांशु शर्मा समेत अन्य कर्मचारियों ने इसकी पुष्टि की है। आरोप है कि चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर अपलोड कराए गए और 22 दिसंबर को तीन बजे निविदा खोलने का समय निकलने के बाद भी आज तक निविदाएं नहीं खोली गईं।