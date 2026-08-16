खाना खाने के बाद बिगड़ी 7 छात्राओं की तबीयत, सर्वोदय आवासीय विद्यालय में मचा हड़कंप; अभिभावकों ने लगाए गंभीर आरोप

संवाद सहयोगी, दातागंज (बदायूं)। ब्लाक समरेर क्षेत्र स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय में शनिवार को खाना खाने के बाद सात छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। छात्राओं ने सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी की शिकायत की तो विद्यालय में अफरा-तफरी मच गई।

आनन-फानन में सभी छात्राओं को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समरेर पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पांच छात्राओं की हालत में सुधार बताया, जबकि दो छात्राओं को आराम नहीं मिलने पर राजकीय मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

सीएचसी के चिकित्सक डा. लेखराम ने बताया कि सात छात्राएं एंबुलेंस से अस्पताल पहुंची थीं। सभी ने सांस लेने में परेशानी की शिकायत की। उपचार के बाद पांच छात्राओं की हालत में सुधार हो गया, जबकि प्रिया (17) कक्षा 12 और राधिका कक्षा सात की छात्रा को हालत में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर मेडिकल कालेज भेजा गया।

कक्षा नौ की अन्य पांच छात्राओं गुरुदासी (17), दिव्या (15), सायना (15), प्रार्थना (16) और दिव्यांशी (15) को उपचार के बाद स्वजन निजी अस्पताल में दिखाने की बात कहकर साथ ले गए। चिकित्सकों के अनुसार प्रथम दृष्टया गर्मी के कारण छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की आशंका है।

हालांकि खाना खाने के बाद एक साथ कई छात्राओं की तबीयत खराब होने से भोजन की गुणवत्ता अथवा अन्य कारणों की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। डीआइओएस लालजी यादव ने बताया कि मामला अब तक संज्ञान में नहीं था। जानकारी कर इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी।

सीएचसी रजिस्टर में सात छात्राओं की एंट्री, प्रधानाचार्य ने बताईं तीन घटना को लेकर विद्यालय प्रबंधन के दावे पर भी सवाल उठे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र यादव ने केवल तीन छात्राओं की तबीयत खराब होने की बात कही, जबकि सीएचसी के रजिस्टर में सात छात्राओं के उपचार के लिए पहुंचने की एंट्री दर्ज बताई गई है।

छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच-पड़ताल कराई गई। अधिकारियों की जांच के बाद ही छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के वास्तविक कारण और विद्यालय की व्यवस्थाओं की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अभिभावकों ने भोजन और व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल घटना के बाद छात्राओं के अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि छात्राओं की तबीयत खराब होने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं होती।