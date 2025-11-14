यूपी के इस जिले में अवैध शराब बिकवा रहे थे दारोगा, हो गए सस्पेंड... सिपाही भी लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के थाना कादरचौक के गांव धनुपुरा में अवैध शराब की बिक्री को बंद कराने वाले पूर्व सीओ अनिरुद्ध सिंह की शिकायत पर एक सिपाही को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। जबकि उस चौकी के दारोगा को वहां से हटाकर हजरतपुर भेज दिया है। इसमें क्षेत्र के एक भाजपा मंडल मंत्री ने भी शिकायत की थी।

इसमें दो सिपाहियों के नाम शामिल थे। इसमें से एक सिपाही अभी बाल बाल बच गया है। जल्द ही वह भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक कुंवरगांव के सिपाही को भी लाइन हाजिर किया गया है। वहीं एसएसपी ने 24 दारोगाओं के भी तबादले किए हैं।

एसएसपी डा. बृजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को जिले में तैनात 26 दारोगाओं को इधर से उधर कर दिया और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। उन्होंने वरिष्ठ उपनिरीक्षक उघैती हरिभान सिंह को वरिष्ठ उपनिरीक्षक उझानी बनाया है और इसी तरह उझानी में तैनात शिवकुमार को वरिष्ठ उपनिरीक्षक उघैती बनाया है।

पुलिस लाइन में तैनाद प्रमोद कुमार सिंह को सिविल लाइंस थाने का वरिष्ठ उपनिरीक्षक बनाया है। मूसाझाग में तैनात अंकुश कुमार को म्याऊं चौकी इंचार्ज और पवन कुमार को वजीरगंज कस्बा चौकी इंचार्ज नियुक्त किया है। उझानी कोतवाली की अब्दुल्लागंज चौकी इंचार्ज रिंकू कुमार को हटाकर कोतवाली भेजा गया है।

इसी तरह कादरचौक की मोहम्मदगंज चौकी इंचार्ज संजीव कुमार को भी हटा दिया गया है और उन्हें हजरतपुर थाने भेज दिया गया है जबकि पुलिस लाइन में सुजीत कुमार सिंह को मोहम्मद गंज चौकी इंचार्ज बनाया है। उनके अलावा पुलिस लाइन में तैनात रजत यादव को कुंवरगांव, रघुवीर सिंह को बिनावर, पवन कुमार को मूसाझाग, विनोद कुमार को प्रभारी गोवंश सुरक्षा सेल, उमेश कुमार को मुजरिया, सुरेश सिंह को कादरचौक, विजय धामा को उघैती, भूपेंद्र सिंह को अलापुर, लल्लूराम जोशी को विधि प्रकोष्ठ भेजा गया है।

इधर उझानी में तैनात बलवीर सिंह को उघैती, इस्लामनगर में तैनात रमाकांत को यातायात पुलिस और सतीश कुमार को न्यायालय सुरक्षा, उघैती में तैनात करतार सिंह को उसावां, शहर कोतवाली में तैनात अजय पाल सिंह को इस्लामनगर, बिनावर में तैनात राजपाल सिंह को उघैती, फैजगंज बेहटा में तैनात महेशपाल सिंह को दातागंज भेजा गया है जबकि कादरचौक में तैनात सिपाही मानुवेंद्र और कुंवरगांव में तैनात कुलदीप कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है।