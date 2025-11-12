Language
    बदायूं : बाइक सवारों के लिए काल बनी पिकअप, तीन हादसों में चार की मौत और तीन घायल

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:48 PM (IST)

    पिकअप वैन बाइक सवारों के लिए काल बन गई, तीन अलग-अलग हादसों में चार लोगों की जान चली गई और तीन घायल हो गए। पहली घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में तेज रफ्तार पिकअप बाइक सवार लोगों के लिए काल बन गई। उसहैत और कादरचौक के इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर तीन बाइकों को रौंद दिया, जिसमें मामा-भांजे समेत चार लोगों की मृत्यु हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनमें दो लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने तीन लोगों के शवों के पोस्टमार्टम करा दिए हैं और एक युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। उसके स्जनों को सूचना दे दी गई है।

    घायल को देखकर जिला अस्पताल से लौट रहे थे मामा-भांजे

    बदायूं। कासगंज जिले के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के गांव बल्ली नगला निवासी 18 वर्षीय दिलीप पुत्र धर्म सिंह की ननिहाल उसावां थाना क्षेत्र के गांव हजारा में है। उसके स्वजन का कहना है कि अभी चार दिन पहले उसके छोटे मामा अनिल का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे परिवार के लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। दिलीप उन्हें देखने के लिए मंगलवार को अपनी ननिहाल पहुंचा था।

    बताया जा रहा है कि वहां से वह अपने बड़े मामा 50 वर्षीय रामदीन के साथ बाइक पर जिला अस्पताल आया था और यहां से देर रात दोनों मामा-भांजे घर लौट रहे थे। उनकी बाइक कादरचौक थाना क्षेत्र में मामूरगंज के नजदीक पहुंची थी। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों मामा-भांजे गंभीर रूप से घायल हो गए।

    बताया जा रहा है कि हादसे के बाद चालक अपनी पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने हादसे को देखकर थाना पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस मौके पर पहुंच गई और तत्काल दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया लेकिन वहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।

    एसओ विक्रम सिंह ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चला है। उसकी तलाश कराई जा रही है। फिलहाल दोनों मामा-भांजे के शवों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है।

    म्याऊं से दावत खाकर लौट रहे थे बाइक सवार दंपती, पत्नी व बेटी सैफई रेफर

    उसहैत। नगर के वार्ड नंबर दो निवासी 28 वर्षीय मुकेश अपना काम करके परिवार का गुजारा कर रहे थे। मंगलवार रात म्याऊं में उनके एक रिश्तेदार की शादी थी, जिसमें दावत खाने के लिए रात मुकेश अपनी पत्नी नीतू और चार बच्चों के साथ म्याऊं गए थे। बताया जा रहा है कि वह रात 11 बजे तक समारोह में रहे और रात करीब 12 बजे घर लौट रहे थे। बाइक पर मुकेश और उनकी पत्नी व दो बच्चे सवार थे।

    एक बच्चे को उन्होंने रिश्तेदार की गाड़ी पर बैठा दिया था। उनकी बाइक भंदरा गांव के नजदीक पहुंची थी। तभी सामने से आई तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मुकेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी व चार वर्षीय बेटी पुग्गी गंभीर रूप से घायल हो गई।

    राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया, वहां से दोनों मां बेटी को बरेली रेफर कर दिया गया लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं आया, जिससे बुधवार दोपहर उन्हें सैफई भेज दिया गया। इधर हादसे की छानबीन कर रही पुलिस ने बुधवार दाेपहर मुकेश के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। हादसे के बाद से उसके परिवार वालों का बुरा हाल है।

    कादरचौक कस्बे में किला मंदिर के नजदीक हुआ हादसा, पिकअप पकड़ी

    बदायूं। यह हादसा बुधवार अपरान्ह करीब तीन बजे हुआ। उस दौरान कासगंज जिले के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के गांव तासी निवासी 23 वर्षीय अतुल और उसका छोटा भाई 14 वर्षीय पंकज बाइक पर कादरचौक कस्बे से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अपने काम से कादरचौक कस्बा आए थे।

    यहां काम निपटाने के बाद लौटते समय उनकी बाइक किला मंदिर के नजदीक पहुंची थी। तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के दौरान कोई हेलमेट नहीं लगाए था। इससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया।

    यहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया लेकिन वहां डाक्टर ने अतुल को मृत घोषित कर दिया। पंकज की भी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने उनके स्वजन को सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि पिछले माह ही अतुल की शादी हुई थी। इससे उसके परिवार में मातम पसर गया है।