Badaun News : आढ़ती का छह लाख रुपये से भरा बैग ले गया उचक्का

संसू, उझानी : मंगलवार को कृषि उत्पादन मंडी समिति स्थित आढ़त से किसी उचक्के ने छह लाख रूपयों से भरा बैग उड़ा दिया। नोटों से भरा बैग आढ़ती ने तख्त पर रख दिया था। बैग गायब देख आढ़ती के होश उड़ गए। उसने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। आढ़ती ने पुलिस को तहरीर दी है। बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी निवासी अरविंद कुमार की आढ़त नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति में है। वह रोजाना मक्का की खरीद फरोख्त करते हैं। मंगलवार की शाम करीब छह बजे वह जब आढ़त बढ़ा रहे थे। इसके चलते उन्होंने बिक्री की छह लाख रुपये की रकम निकाल कर अपने बैग में रख ली थी। इसके बाद वहां मौजूद अपने बहनोई के पास तख्त पर रुपये से भरा बैग रख दिया। आढ़त बढ़ाने के बाद जब गांव जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बैग गायब है। आसपास देखा तो कोई नजर नहीं आया। मंडी परिसर में मौजूद कोई व्यक्ति ही बैग उठाकर ले गया। काफी तलाश किया लेकिन कहीं पता नहीं लग सका। इस पर सूचना पुलिस को दी। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आसपास के लोगों से जानकारी की लेकिन बैग का पता नहीं लग सका। अरविंद कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बैग तलाश करने की मांग की है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी आदि भी खंगाले हैं।

Edited By: Mohammed Ammar