Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेज रफ्तार कार की टक्कर से पति-पत्नी की मौत, हेलमेट ना लगाने की वजह से सिर पर आई थीं चोट

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:00 AM (IST)

    बदायूं-कादरचौक मार्ग पर केंद्रीय विद्यालय के पास एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और उनका भतीजा घायल हो गया। वे देसी दवा लेकर लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तेज रफ्तार कार ने बाइक रौंदी, दंपती की मृत्यु। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं । कादरचौक-बदायूं मार्ग पर केंद्रीय विद्यालय के नजदीक एक तेज रफ्तार कार ने बुलेट मोटर साइकिल को रौंद दिया। हेलमेट न लगाए होने से दंपती की सड़क पर गिरते ही सिर पर चोट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई और जबकि उनका भतीजा घायल हो गया। सिर पर चोट आने से पूरी सड़क तक खून से लाल हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चालक अपनी कार लेकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बाद में राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तीनों लोग देशी दवा लेकर कादरचौक इलाके से लौट रहे थे। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव अहिरवारा निवासी 40 वर्षीय पप्पू खेतीबाड़ी करते थे। पिछले माह एक हादसे में उनको कंधे पर काफी चोट आई थी।

    बुलेट चलाने में हो रही थी दिक्कत

    पहले वह उसका जिला अस्पताल में उपचार कराते रहे। लेकिन फायदा नहीं हुआ तो वह कुछ समय से वह कादरचौक थाना क्षेत्र में रमजानपुर गांव के नजदीक मिढौली गांव से देशी दवा ला रहे थे। उनके स्वजन के अनुसार वह गुरुवार सुबह भी वहां दवा लेने गए थे। कंधे में चोट होने की वजह से उन्हें बुलेट मोटर साइकिल चलाने में दिक्कत आ रही थी।

    इससे वह अपने भतीजे 18 वर्षीय युसुफ और 35 वर्षीय अपनी पत्नी आसमां को भी साथ ले गए थे। बताया जा रहा है कि वह सुबह करीब 11 बजे मिढ़ौली से दवा लेकर घर लौट रहे थे। उनकी बुलेट मोटर साइकिल कादरचौक-बदायूं मार्ग पर केंद्रीय विद्यालय के नजदीक पहुंची थी। तभी सामने से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें रौंद दिया, जिससे दंपती मोटर साइकिल से गिर गए और कार दोनों के सिर को कुचलते हुए चली गई। इससे दंपती की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    ऐसे बची भतीजे की जान

    हादसे में युसुफ को ज्यादा चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि वह उछल कर दूसरी ओर जा गिरा था। इसकी वजह से उसकी जान बच गई। उधर से गुजर रहे लोगों ने तुरंत थाना पुलिस को सूचना दी, जिससे शेखूपुर चौकी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने कार का पता लगाने का प्रयास किया लेकिन तब तक वह काफी दूर जा चुकी थी।

    पुलिस ने घायल युसुफ को जिला अस्पताल भेज दिया और दंपती के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

    मोटर साइकिल में किसी कार ने टक्कर मारी थी, जिससे दंपती की मृत्यु हो गई। इसमें मोटर साइकिल चला रहे युवक को हल्की चोट आई हैं। उसका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। उसके बताए अनुसार कार की तलाश कराई जा रही है। - मनोज कुमार सिंह, इंस्पेक्टर थाना सिविल लाइंस

    डीसीएम की टक्कर से चार घायल

    मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे पर ग्राम भगवतीपुर के पीसीएफ गोदाम के नजदीक बुधवार रात एक डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर सवार दो महिलाएं और दो पुरुष घायल हो गए। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी उनका नाम पता नहीं चला है।