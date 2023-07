Badaun News : बिजली कर्मियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूटपाट; तार और तेल लूट ले गए

Badaun News Crime Update बता दें क‍ि मुजरिया विद्युत उपकेंद्र पर तैनात संविदा लाइनमैन ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि बुधवार रात वर्षा हो रही थी। इसके चलते वह अपने साथ एसएसओ इंग्लिश के साथ उपकेंद्र में ही चारपाई पर लेटा था। इसी दौरान आए बदमाशों ने उन पर कंबल डाल दिया और दोनों के हाथ पैर बांध दिए।

Badaun News : बिजली कर्मियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूटपाट

संसू, मुजरिया (बदायूं) : मुजरिया के विद्युत उपकेंद्र में बुधवार रात बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाशों की संख्या आठ से दस बताई जा रही है। बदमाशों ने वहां रखे ट्रांसफार्मरों से कीमती तार और तेल लूट लिया। इसके अलावा कर्मियों की बाइक और नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि बाइक वहीं एक खेत में पड़ी मिली। सुबह कर्मियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। लाइनैन की तहरीर पर बंधक बनाकर चोरी करने के मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है। मुजरिया विद्युत उपकेंद्र पर तैनात संविदा लाइनमैन ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि बुधवार रात वर्षा हो रही थी। इसके चलते वह अपने साथ एसएसओ इंग्लिश के साथ उपकेंद्र में ही चारपाई पर लेटा था। इसी दौरान आए बदमाशों ने उन पर कंबल डाल दिया और दोनों के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद बदमाशों ने उपकेंद्र पर रखे कापर की छह एलपी बुलिंग, तार, ट्रांसफार्मर का तेल लूट किया। मुजरिया इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने मौका मुआयना करने क बाद कर्मचारियों से पूछताछ की। राकेश की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जानकारी मिलने पर अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा, उप खंड अधिकारी सत्येंद्र कुमार जेई रणवीर सिंह भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने बताया कि चोरी गए सामान की कीमत का आंकलन किया जा रहा है।

Edited By: Mohammed Ammar