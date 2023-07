Badaun News दरअसल बुधवार को बिल्सी का एक व्यक्ति अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने को लेकर परेशान था। वह पहले बाबा मिशन हास्पिटल में पत्नी को ले गया। वहां उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसे देखकर चिकित्सक ने आपरेशन से डिलीवरी कराने की बात कही। इस पर वह अपनी पत्नी को लेकर नरेंद्र गायत्री अस्पताल ले गया। वहां भी अल्ट्रासाउंड हुआ।

Badaun News : अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को लेकर अस्पताल संचालक भिड़े; जमकर हुई मारपीट

Your browser does not support the audio element.

संस, बिल्सी : एक मरीज की दो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को लेकर बिल्सी के दो अस्पतालों के संचालक भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। दोनों अस्पतालों के संचालक एक दूसरे पर मारपीट और बंधक बनाने का आरोप लगा रहे हैं। फिलाहल पुलिस ने एक पक्ष की ओर से चार नामजद समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस के पास इस पूरे घटनाक्रम की एक सीसीटीवी फुटेज भी है। दरअसल बुधवार को बिल्सी का एक व्यक्ति अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने को लेकर परेशान था। वह पहले बाबा मिशन हास्पिटल में पत्नी को ले गया। वहां उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसे देखकर चिकित्सक ने आपरेशन से डिलीवरी कराने की बात कही। इस पर वह अपनी पत्नी को लेकर नरेंद्र गायत्री अस्पताल ले गया। वहां भी अल्ट्रासाउंड हुआ। जिसमें सब कुछ सही बताया गया और यहां चिकित्सक डा. चारू गुप्ता ने डिलीवरी नार्मल कर दी। यही से विवाद खड़ा हुआ। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अंतर को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारेाप शुरू हुए। इसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। नरेंद्र गायत्री अस्पताल के संचालक डॉ प्रसून का आरोप है कि बाबा मिशन हॉस्पिटल के संचालक अनुज वार्ष्णेय, उनके भाई मेहुल वार्ष्णेय कई लोगो के साथ उनके अस्पताल में आये और उनके व और उनकी पत्नी डॉ चारु गुप्ता के साथ मारपीट की और उनके पिता डॉ नरेन्द्र वार्ष्णेय व पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उनका दावा है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दी है। पुलिस ने उनकी तहरीर पर बाबा मिशन हॉस्पिटल के संचालक अनुज वार्ष्णेय, उनके भाई मेहुल वार्ष्णेय, मुन्नालाल, धमेंद्र व एक अज्ञात के खिलाफ जबरन घुसना, मारपीट, गाली गलौज, धमकी देने समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं बाबा मिशन हॉस्पिटल के संचालक अनुज वार्ष्णेय का कहना है कि उन्हें डॉ प्रसून द्वारा अपने अस्पताल पर बातचीत के लिए बुलाया गया था। वहां उन्हें कमरे में बंद करके बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की गई। इसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इस संबंध में बिल्सी इंस्पेक्टर अपराध गंगा सिंह का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज ली गई हैं। वहां उपस्थित सभी लोगों की पहचान की जा रही है। मामले की जांच जारी है।

Edited By: Mohammed Ammar