Badaun News : सहसवान में सीबीआइ का छापा; चार घंटे करती रही छानबीन- पाक्सो मामले में युवक के घर पहुंची टीम

Badaun : सहसवान में सीबीआइ का छापा; चार घंटे करती रही छानबीन- पाक्सो मामले में युवक के घर पहुंची टीम

जागरण संवाददाता, बदायूं : सहसवान कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला शहबाजपुर में सीबीआइ की दिल्ली शाखा की टीम ने एक घर में छापेमारी की। टीम दिल्ली के किसी पाक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपित के घर जांच करने आई थी। चार घंटे तक टीम कस्बे में रुकी और स्थानीय पुलिस को पूरी जांच पड़ताल से दूर रखा। देर शाम टीम लौटी तो जिस घर में गई थी, वहां भीड़ लग गई। लेकिन स्वजन ने बिना कुछ बताए अपने दरवाजे बंद कर लिए। दिल्ली के किसी दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के मामले की जांच कर रही सीबीआइ की दिल्ली शाख की टीम के पांच सदस्य सहसवान पहुंचे। उन्होंने कोतवाली पहुंच कर प्रभारी निरीक्षक से दो पुलिस कर्मियों की मांग की। एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल लेकर वह निकल गए। उनसे बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अति गोपनीय मामला बताते हुए इन्कार कर दिया। इसके बाद टीम सीधे कस्बे के मुहल्ला शहबाजपुर पहुंची। वहां शहनवाज नाम के युवक घर छापा मारा। जिन स्थानीय पुलिस कर्मियों को साथ ले गई, उन्हें भी बाहर कर दिया। इसके बाद घर की महिलाओं व अन्य स्वजन से पूछताछ करती रही। घर में सामान भी तलाशी ली गई। करीब चार घंटे जांच पड़ताल के बाद टीम वापस थाने आई। इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई। बताते हैं कि जिस युवक के घर पुलिस गई वह दिल्ली में ही है। सीबीआइ उसे पकड़ चुकी है। पूछताछ में उससे मिली जानकारी के बाद ही टीम उसके घर आई। बताते हैं कि टीम वजीरगंज भी गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इस संबंध में एसएसपी डा. ओपी सिंह ने बताया कि सीबीआइ की टीम आई थी। उन्हें जो सहयोग चाहिए था किया गया। लेकिन वह क्यों आए, किसी मामले में आए यह उन्होंने नहीं बताया और न ही पूछा गया।

