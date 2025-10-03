बहन की शादी में बारातियों ने भाई को ईंट मारकर फोड़ा सिर, डांस के दौरान हुआ झगड़ा

सिविल लाइंस क्षेत्र के मानपुर कुलचौरा गांव में बारात के दौरान डांस को लेकर विवाद हो गया। रामऔतार के बेटे लालू को समझाने के दौरान आरोपियों ने ईंट से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, सिलहरी । सिविल लाइंस थाना के गांव मानपुर कुलचौरा निवासी रामऔतार सिंह ने न्यायालय के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि 11 मई 2025 को उनकी बेटी की शादी थी। रात करीब 11 बजे गांव में बरात चढ़ रही थी। बैंडबाजा बज रहा था। बराती डांस कर रहे थे। उसी दौरान बरातियों की गांव के कुछ लोगों से कहासुनी हो गई।

इसकी सूचना पर उनका बेटा लालू गांव के आशीष को बाइक पर बैठाकर बरात में पहुंच गया। वहां उन्होंने गांव वालों को समझाने का प्रयास किया लेकिन आरोपित नहीं माने। आरोपित संजू, आकाश और यशपाल आदि ने सीमेंट की ईंट उठा ली और उसके बेटे पर हमला कर दिया। आरोपितों ने उसको सिर पर ईंट मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।

हायर सेंटर किया रेफर वह उसे जिला अस्पताल ले गए थे, वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था लेकिन उन्होंने अपने बेटे को ले जाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। दो दिन बाद उसको होश आया। लालू उनका इकलौता बेटा है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे उन्होंने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर कराया।