बदायूं हाईवे पर सड़क हादसा, टेंपो-एंबुलेंस की टक्कर में हुई दो लोगों की मौत 

जागरण संवाददाता, बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव दहेमी के पास एमएफ हाईवे पर सोमवार सुबह टेंपो और निजी एंबुलेंस की भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान बरेली के बहेड़ी निवासी सचिन गंगवार और यूनुस के रूप में हुई।