बदायूं हाईवे पर सड़क हादसा, टेंपो-एंबुलेंस की टक्कर में हुई दो लोगों की मौत
बदायूं के एमएफ हाईवे पर टेंपो और निजी एंबुलेंस की भिड़ंत में दो लोगों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। यह हादसा दहेमी गांव के पास हुआ, जिसमें मृतकों की पहचान बरेली के सचिन गंगवार और यूनुस के रूप में हुई।
HighLights
बदायूं हाईवे पर टेंपो-एंबुलेंस की टक्कर में दो की मौत।
बरेली के सचिन गंगवार और यूनुस ने गंवाई जान।
तीन लोग घायल, चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी।
जागरण संवाददाता, बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव दहेमी के पास एमएफ हाईवे पर सोमवार सुबह टेंपो और निजी एंबुलेंस की भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान बरेली के बहेड़ी निवासी सचिन गंगवार और यूनुस के रूप में हुई।
घायलों में वजीरगंज निवासी होमगार्ड रामकुमार, अफसाना पत्नी अनीश और शबाना पत्नी रईस, दोनों निवासी बहेड़ी शामिल हैं। बताया गया कि यूनुस अपनी बहन शबाना के साथ भाभी अफसाना को बुलाने रविवार को बहेड़ी से वजीरगंज आया था।
सोमवार सुबह सभी टेंपो से बहेड़ी जाने के लिए स्टेशन जा रहे थे। दहेमी के पास टेंपो की निजी एंबुलेंस से भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद टेंपो चालक और एंबुलेंस चालक दोनों मौके से फरार हो गए।
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