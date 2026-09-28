बदायूं में गोशालाओं में गोवंश की मौत पर बड़ा एक्शन: 2 पंचायत सचिव सस्पेंड, CVO समेत अधिकारियों पर गिरेगी गाज

जागरण संवाददाता, बदायूं। गोशालाओं में गोवंशों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। म्याऊं ब्लाक के अभिगांव और सालारपुर के ब्यौर की गोशालाओं में बरसात और हाइपोथर्मिया से गोवंशों की मौत के बाद कराई गई जांच में लापरवाही सामने आने पर दोनों ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। अभिगांव की सचिव नौसी परवीन और ब्यौर के सचिव पवन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जिलेभर की गोशालाओं की जांच कराई थी। सीडीओ गामिनी सिंगला और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साईं आश्रित शाखमुरी की अध्यक्षता में दो अलग-अलग जांच कमेटियां बनाई गई थीं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों गोशालाओं का संचालन करने वाले एनजीओ को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उनके संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अभिगांव गोशाला प्रकरण में एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

जांच में लापरवाही पर पशु चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी भी सामने आने पर म्याऊं के पशु चिकित्साधिकारी डा. ज्ञानवीर सिंह और सालारपुर के पशु चिकित्साधिकारी डाॅ. संजीव भुरियार के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। इसी तरह मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डाॅ. प्रेमकुमार कोहली के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी लखनऊ पत्र भेजा गया है।