Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर गाय से टकराकर पलटी थार, मां-बेटे की मौत

By Jagran News Edited By: Sachin Sharma
Published: Wed, 28 Oct 2026 10:20 AM (IST)

बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात एक थार गाड़ी गाय से टकराकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में मां-बेटे ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. गंगा एक्सप्रेसवे पर थार गाड़ी गाय से टकराई।

  2. हादसे में मां कुसुम मिश्रा और बेटे शुभम की मौत।

  3. दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल, बरेली रेफर।

जागरण संवाददाता, बदायूं। गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात गाय से टकराने के बाद थार गाड़ी पलट गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला और उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना हजरतपुर थाना क्षेत्र में कुंडरा माजरा अंडरपास के पास किलोमीटर संख्या 221.8 पर हुई।

थार में सवार चार लोग वाराणसी से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर अचानक गाय सामने आ गई। गाड़ी उससे टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई।

हादसे में कुसुम मिश्रा, उनके बेटे शुभम मिश्रा, सचिन मिश्रा और शिवम मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए ले जाया गया। बरेली ले जाते समय कुसुम मिश्रा और शुभम मिश्रा की मौत हो गई।

हादसे में गाय की भी मौत हो गई। पुलिस मृतकों व घायलों के स्वजन को सूचना दी है। वह बदायूं पहुंच रहे हैं इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

यह भी पढ़ें- बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध मौत: बेड के पास मिला शव, 10 साल पुरानी शादी में विवाद के बाद ससुराल वाले फरार