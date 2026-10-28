यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली का तोहफा, त्योहार पर 24 घंटे होगी विद्युत आपूर्ति

जागरण संवाददाता, बदायूं। त्योहारों के सीजन में उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की बिजली कटौती या तकनीकी बाधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए बिजली निगम ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

निगम द्वारा जर्जर लाइनों, ढीले तारों और कमजोर हो चुके खंभों को तेजी से बदला जा रहा है। इसके साथ ही, जिन इलाकों से ट्रांसफार्मर खराब होने या अन्य तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही हैं, उन्हें भी दुरुस्त कराया जा रहा है, ताकि पर्व पर किसी प्रकार की बाधा न आए।

निगम का मुख्य फोकस आने वाले दीपावली पर्व के दौरान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सुचारू, सुदृढ़ और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर है। इसके तहत पूरे क्षेत्र में युद्ध स्तर पर सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को रोशन पर्व पर रोशन और स्थिर बिजली मिल सके।

दीपावली के समय घरों में रोशनी, सजावट और बिजली उपकरणों का लोड काफी हद तक बढ़ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निगम के तकनीकी अमले ने संवेदनशील क्षेत्रों और ओवरलोडिंग वाले फीडरों की विशेष मानिटरिंग शुरू कर दी है। जिन फीडरों पर लोड अधिक रहता है, वहां क्षमता वृद्धि का काम भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

स्थानीय स्तर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। त्योहारी सीजन में किसी भी आपात स्थिति या फाल्ट से तुरंत निपटने के लिए कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और कम से कम समय में उनका समाधान हो सके।