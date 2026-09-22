बिजली विभाग का 'दोहरा खेल': गरीबों का 5 हजार पर कट रहा कनेक्शन, रसूखदारों पर 793 करोड़ बकाया भी माफ?

जागरण संवाददाता, बदायूं। बिजली निगम बकाए की वसूली में दोहरे मापदंड अपना रहा है। लाखों रुपये डकार कर बैठे रसूखदारों पर कार्रवाई करने में लोकल के अधिकारी कतरा रहे हैं, वहीं पांच से दस हजार के बकाएदार गरीब व आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन तुरंत काटे जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जेई और बड़े बकाएदारों की साठगांठ से निगम को चपत लग रही है।

विद्युत निगम के सख्त आदेश हैं कि पांच हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर तुरंत कनेक्शन काट दिया जाए। स्थानीय तंत्र इस नियम की आड़ में केवल छोटे उपभोक्ताओं को ही निशाना बना रहा है। बड़े रसूखदारों पर कार्रवाई केवल विजिलेंस या उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में ही हो पाती है, जबकि आम दिनों में स्थानीय अमला अनदेखी करता है। आंकड़ों के अनुसार, जिले के कुल 4.85 लाख उपभोक्ताओं में से बड़े पैमाने पर बकाया फंसा हुआ है।

उपभोक्ताओं का साफ कहना है कि छोटे बकाएदारों पर लगातार दबाव बनाने से निगम का घाटा पूरा नहीं होगा। इसके लिए बड़े व्यावसायिक व प्रभावशाली बकाएदारों को चिह्नित कर सख्त कदम उठाने होंगे। यदि विभाग बिना भेदभाव के कड़े कदम उठाए, तो निगम को सैकड़ों करोड़ का राजस्व तुरंत मिल सकता है। हालांकि, विभागीय अभियानों के बाद जिले में कुल बकाया एक हजार करोड़ से घटकर 793 करोड़ रुपये रह गया है, लेकिन बड़े मठाधीशों पर शिकंजा कसे बिना पूर्ण वसूली संभव नहीं है।