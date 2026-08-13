15 दिन से सूख रही थी धान की फसल, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए मांगे 12 हजार; बिजली विभाग के 2 कर्मचारी गिरफ्तार
बदायूं के जरीफनगर उपकेंद्र पर टीजी-टू और एक संविदा कर्मचारी को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। यह रिश्वत धान की फसल सूखने के बावजूद ट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। गुरुवार को जरीफनगर उपकेंद्र पर 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते टीजी-टू हरदेवराम और एक संविदा कर्मचारी रंगे हाथ पकड़ा गया।
बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर कूड़ई निवासी सर्वेश कुमार के निजी ट्यूबवेल पर रखा ट्रांसफार्मर करीब 15 दिन पहले फुंक गया था। वह तब से लगातार ट्रांसफार्मर बदलवाने को विद्युत उपकेंद्र जरीफनगर के चक्कर लगा रहा था।
वह लगातार कह रहा था कि उसके खेत में धान की फसल है। उसकी फसल सूख रही है लेकिन विद्युत विभाग के इन कर्मचारियों का दिल नहीं पसीज रहा था। वह ट्रांसफार्मर बदलवाने के 20 हजार रुपये मांग रहे थे।
दो दिन पहले 12 हजार रुपये में बात तय हो गई थी। इससे थकहारकर सर्वेश ने एंटीकरप्शन टीम को सूचना दे दी और गुरुवार दोपहर बाद टीजी-टू व संविदा कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े गए। उन्हें सहसवान कोतवाली ले जाया गया है। वहां उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है।