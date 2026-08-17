बदायूं में कांवड़ लेकर लौट रही बुजुर्ग महिला को बाइक सवारों ने मारी टक्कर, मारपीट का भी आरोप; मौत

जागरण संवाददाता, बदायूं। कादरचौक थाना क्षेत्र के मौसमपुर पट्टी गांव निवासी 60 वर्षीय सुकुमा पत्नी दरियाव सिंह की कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई।

वह रविवार रात गांव के लोगों के साथ उझानी कोतवाली क्षेत्र के भागीरथी कछला गंगा घाट से कांवड़ लेकर लौट रही थीं। सोमवार सुबह करीब चार बजे उझानी-कादरचौक मार्ग पर फतेहपुर उझानी के बीच पीछे से तेज रफ्तार बाइक सवार तीन लोगों ने उन्हें टक्कर मार दी।