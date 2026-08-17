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बदायूं में कांवड़ लेकर लौट रही बुजुर्ग महिला को बाइक सवारों ने मारी टक्कर, मारपीट का भी आरोप; मौत

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 02:50 PM (IST)

बदायूं में कांवड़ लेकर लौट रही 60 वर्षीय सुकुमा की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद बाइक सवारों पर मारपीट का भी आरोप है।

मृतक सुकुमा की फाइल फोटो

मृतक सुकुमा की फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, बदायूं। कादरचौक थाना क्षेत्र के मौसमपुर पट्टी गांव निवासी 60 वर्षीय सुकुमा पत्नी दरियाव सिंह की कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई।

वह रविवार रात गांव के लोगों के साथ उझानी कोतवाली क्षेत्र के भागीरथी कछला गंगा घाट से कांवड़ लेकर लौट रही थीं। सोमवार सुबह करीब चार बजे उझानी-कादरचौक मार्ग पर फतेहपुर उझानी के बीच पीछे से तेज रफ्तार बाइक सवार तीन लोगों ने उन्हें टक्कर मार दी।

सुकुमा कांवड़ समेत सड़क पर गिर गईं। आरोप है कि बाइक सवारों ने उनके साथ मारपीट भी की और कांवड़ जत्थे के लोग पहुंचने से पहले फरार हो गए।

पुलिस ने एक आरोपित को पकड़ लिया, जबकि दो फरार हैं। घायल सुकुमा को उझानी सीएचसी से मेडिकल कालेज रेफर किया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपित की तलाश कर रही है।

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