Badaun News: पालीथिन में मिले दो महिलाओं के शवों की शिनाख्त, दो दिन से लापता थीं, हत्यारे की तलाश में पुलिस

Badaun News घटना स्थल एकदम सूनसान था। हत्या कर शव को यहां मंगलवार सुबह ही फेंके जाने की भी आशंका पुलिस ने व्यक्त की थी। पुलिस अब दोनों महिलाओं के हत्यारों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। दोनों महिलाएं कोल्ड स्टोरेट में काम करती थी और दो दिनों से लापता थीं ये जानकारी पुलिस को स्वजन ने दी है।

शहर के कोल्ड स्टोर में काम करने वाली महिलाओं के थे दोनों शव, अब राजफाश में जुटी पुलिस

बदायूं, जागरण संवाददाता। बदायूं जिले में उसहैत थाना क्षेत्र के गांव बची झझरऊ में ककराला मार्ग पर पॉलीथिन में लिपटे मिले दोनों शवों की शिनाख्त हो गयी है। शहर के नवादा स्थित राम कोल्ड स्टोर में काम करने वाली महिलाओं के ये शव थे। दोनों दो दिन से लापता थीं। स्वजन कर रहे थे तलाश दोनों महिलाओं को तलाश करते हुए उनके स्वजन बुधवार को थाने पहुंचे और पुलिस को फोटो दिखाए तो पुलिस को फोटो देख कर कुछ शक हुआ। इस पर कोतवाली पुलिस ने ये सूचना उसहैत पुलिस को दी। स्वजन को मोर्चरी ले जाकर उन दोनों शव को दिखाया और महिलाओं की शिनाख्त कराई गई। जिन्हें स्वजन ने पहचान लिया। दो दिन से लापता थीं दोनों महिलाएं इसमें एक शव शहर से सटे गांव खेड़ा बुजुर्ग निवासी की पत्नी का है, जबकि दूसरा शहर के मुहल्ला शहबाजपुर निवासी की पत्नी का है। स्वजन के अनुसार दोनों दो दिन से लापता है। शिनाख्त होने के बाद से पुलिस अब उनके हत्यारोपितों की तलाश में जुट गई है। अब दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिए गए हैं। ये था मामला उसहैत थाना क्षेत्र की चौकी नौली के सामने से ककराला को जा रहे मार्ग पर स्थित गांव बची छछरऊ के ग्रामीणों ने मंगलवार को देखा कि सड़क किनारे दो पालीथिन पड़ी हैं। इसमें एक पालीथिन से एक हाथ बाहर निकला हुआ है। यह देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना उसहैत थाना पुलिस को दी गई। दो पालीथिन में थे शव उसहैत थाना प्रभारी निरीक्षक आरबी सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सड़क किनारे गड्ढे में एक काली पालीथिन और एक पीली पालीथिन में दो अलग अलग महिलाओं के शव थे। उन्हें बाहर निकाल कर देखा गया तो दोनों के चेहरे पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। देखने से प्रतीत हो रहा था जैसे पहचान छिपाने के लिए उनके चेहरों पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया है। दोनों महिलाओं के शव पूरी तरह से अकड़ चुके थे, जिससे शव कम से कम दो दिन पुराने होने की आशंका जताई थी

