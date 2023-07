दीपक का आरोप है कि उसने पिछले महीने कस्बा निवासी उपेंद्र के खिलाफ थाने में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में उसपर फैसले का दबाव बनाया गया। फैसला न करने पर वह रंजिश मानने लगा। 16 जून आंवला तिराहे पर था इसी दौरान कस्बे के दीपेश वार्ष्णेय उसके भाई ब्रजेश वार्ष्णेय व उपेंद्र कार्यालय में घुस आए और उसको जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट करने लगे।

Badaun Crime : भाजपा नेता समेत तीन पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज

जासं, बदायूं : भाजपा के बूथ अध्यक्ष ने कोर्ट के आदेश पर स्थानीय भाजपा नेता समेत तीन लोगों के विरुद्ध एससी- एसटी एक्ट व मारपीट की धाराओं के तहत रविवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस कार्रवाई के बाद दो धड़ों में बटी स्थानीय भाजपा नेताओं की धड़कनें और अधिक बढ़ गई हैं। कस्बे के मुहल्ला बनिया निवासी दीपक पुत्र हेमराज भाजपा का बूथ अध्यक्ष है। दीपक का आरोप है कि उसने पिछले महीने कस्बा निवासी उपेंद्र के खिलाफ थाने में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में उसपर फैसले का दबाव बनाया गया। फैसला न करने पर वह रंजिश मानने लगा। बताया गया कि 16 जून की शाम को दीपक आंवला तिराहे पर अपने मित्र के कार्यालय पर बैठा था, इसी दौरान कस्बे के दीपेश वार्ष्णेय, उसके भाई ब्रजेश वार्ष्णेय व उपेंद्र कार्यालय में घुस आए और उसको जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट करने लगे। विशाल गुप्ता आदि ने उसे बचाया तो वह जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। थाने व पुलिस अधिकारियों को तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दीपक अनुसूचित जाति का है, इसलिए उसने इस वारदात की कार्रवाई को स्पेशल कोर्ट एससी- एसटी में याचिका दायर की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रविवार को तीनों आरोपितों के विरुद्ध एससी- एसटी अधिनियम व मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। यहां बता दें कि भाजपा नेता दीपेश वार्ष्णेय इस बार निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी संगीता वार्ष्णेय के देवर हैं। प्राथमिकी में उनके पति व एक समर्थक का नाम भी शामिल है। निकाय चुनाव के दौरान भाजपा नेता राहुल वार्ष्णेय व निर्दलीय प्रत्याशी रहीं उनकी पत्नी को भाजपा ने निष्कासित कर दिया था। आपस में भिड़ने की वजह से दोनों ही चुनाव हार गए थे। ऐसा ही पिछले निकाय चुनाव में हुआ। नतीजे में दोनों को पराजय ही मिली। इस विवाद को भी निकाय चुनाव की खुन्नस का ही परिणाम बताया जा रहा है।

Edited By: Mohammed Ammar