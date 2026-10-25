₹20 हजार के इनामी कातिल को फर्जी नाम से भेजा जेल, जांच बैठी तो बेनकाब हुए 3 दारोगा!

अंकित गुप्ता, बदायूं। गाजियाबाद के लोनी में हुए विपिन प्रजापति हत्याकांड के मुख्य आरोपित को फर्जी पहचान के आधार पर जेल भेजने के मामले में निलंबित तीनों दारोगा जांच में दोषी पाए गए हैं। एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने प्रकरण की जांच पूरी कर रिपोर्ट एसएसपी अंकिता शर्मा को सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने तीनों दारोगाओं के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की है।

गाजियाबाद के लोनी में हुए विपिन प्रजापति हत्याकांड में मुख्य आरोपित सोनू फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इसी बीच बिनावर थाना पुलिस ने 23 जुलाई को सोनू को तमंचे के साथ गिरफ्तार दिखाया।

पुलिस ने उसे तमंचा बरामदगी के मामले में सोहनपाल उर्फ सूरज के नाम से जेल भेज दिया था। बाद में उसकी वास्तविक पहचान सामने आने पर प्रकरण ने तूल पकड़ा और जांच शुरू हुई। हत्या के मामले में वांछित आरोपित को दूसरी पहचान के आधार पर जेल भेजे जाने से पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे। इस मामले में फैजगंज में तैनात रहे दारोगा ने सेटिंग कर मूसाझाग के दारोगा से बात करवाकर बिनावर के दारोगा के जरिए आरोपित को जेल भिजवाया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बिनावर थाने के दारोगा बलवीर सिंह, मूसाझाग थाने के दारोगा राजकुमार सिंह और फैजगंज बेहटा थाने के एसएसआइ नरेंद्र कुमार को निलंबित किया गया था। इसके बाद मामले की विभागीय जांच एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह को सौंपी गई।