बदायूं में अतिक्रमण पर प्रशासन का शिकंजा, बुलडोजर चलाने की तैयारी!

जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में अतिक्रमण और जाम सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हर तिराहे चौराहे की बुरी हालत है। अतिक्रमण की वजह से सड़कों की चौड़ाई भी काफी घट गई है लेकिन अब पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था सुधारने व अतिक्रमण हटवाने की तैयारी शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दैनिक जागरण पिछले चार दिनों से इस समस्या को लेकर लगातार खबरों को प्रकाशित कर रहे थे। अब इसका संज्ञान लेते हुए मंगलवार को पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें अतिक्रमण हटवाने और यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर रणनीति बनाई गई। पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाएगा। बाद में सीधे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दुकानदारों और प्रतिष्ठान मालिकों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा।

इस समय शहर की बहुत खराब हालत है। जहां देखो जाम और अतिक्रमण हुआ पड़ा है। कई सड़कों का हाल तो यह है कि वहां दुकानों के आगे 10 से 15 फुट तक अतिक्रमण पहुंच गया है। दो साल पहले दातागंज तिराहे से लेकर शहीद भगत सिंह चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना था।

इसके लिए पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने दातागंज तिराहे से लेकर शहीद भगत सिंह चौराहे तक पैदल भ्रमण भी किया था और इस दौरान दुकानदारों को चेतावनी भी जारी कर दी गई थी। बाद में पूरा अभियान फेल हो गया। उसके बाद न तो अधिकारी वहां दोबारा पहुंचे और न ही जाम व अतिक्रमण पर गौर किया गया लेकिन दैनिक जागरण ने समय-समय पर इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया। मंगलवार को भी जाम की समस्या उजागर की।

इससे पहले बाजार का अतिक्रमण सार्वजनिक किया। इसका असर यह रहा कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी यातायात व्यवस्था सुधारने और अतिक्रमण हटवाने को तैयार हो गए। इसके तहत मंगलवार को एसपी सिटी कार्यालय में एक बैठाक आयजित हुई। इस बैठक में शामिल एसपी सिटी विजयेंद्र द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश पाल, सीओ यातायात कर्मवीर सिंह, सीओ सिटी रजनीश कुमार उपाध्याय, एआरटीओ प्रवर्तन अंबरीश कुमार, ईओ नगरपालिका विनय कुामर मणी त्रिपाठी, इंस्पेक्टर कोतवाली संजय कुमार सिंह और टीएसआई आरएल राजपूत ने आपस में चर्चा करते हुए रणनीति बनाई कि वास्तव में शहर में आए दिन जाम लग रहा है। कई सड़कों पर काफी अतिक्रमण है। इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके लिए ईओ को बताया कि वह तत्काल प्रभाव से शहर का भ्रमण करते हुए दुकानदारों को चिन्हित करें और उन्हें अतिक्रमण हटाने का नोटिस दें। इसमें अतिक्रमण करने वाला कोई भी दुकानदार छूटने नहीं पाए। सभी दुकानदारों और प्रतिष्ठान मालिकों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। अगर वह स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाते हुए तो पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने माना- जनता से जुड़ी है समस्या, जल्द कराया जाएगा समाधान शहर के जाम से कोई एक व्यक्ति नहीं जूझ रहा है। इसमें हजारों वाहन सवार लोग रोजाना जाम से जूझते हैं और इसमें घंटों उनका समय बर्बाद होता है। एक बार को अधिकारियों के वाहनों को आराम से रास्ता मिल जाता है लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आम लोगों को उठानी पड़ती है। अधिकारियों ने माना है कि यह समस्या जनता से जुड़ी हुई है। इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए कार्य योजना तैयार कराई जाएगी। इसमें यातायात व्यवस्था से लेकर सड़क सुधार, अवैध अतिक्रमण हटाने, पार्किंग स्थलों के नियोजन, संकेतक बोर्डों की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं।

एसपी स‍िटी व‍िजयेंद्र द्वि‍वेदी ने बताया क‍ि आज कार्यालय में कई अधिकारियों के साथ बैठकर योजना बनाई गई है कि शहर में यातायात व्यवस्था सुधारी जाएगी और अतिक्रमण हटवाया जाएगा। इसके लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। दुकानदारों और प्रतिष्ठान मालिकों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। अगर वह स्वयं अपना अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।